Loretta: Daarom zie ik er dus anders uit dan mijn collega’s

Loretta Schrijver (63), Quinty Trustfull (48) en Pernille La Lau (48) hadden de viering van tien jaar Koffietijd iets anders voorgesteld. Het feestje aanstaande zondag is door de coronacrisis in het water gevallen, maar hun kookboek Made byKoffietijd ligt gelukkig wél gewoon in de winkels. De recepten van de vaste chefs uit het programma zijn immers een prima inspiratie voor iedereen die - bij gebrek aan restaurants - thuis aan het kokkerellen is geslagen.