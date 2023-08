Pit op de grill: spicy masala drumsticks!

Ingrediënten

2 tl komijnzaad

2 tl korianderzaad

2 tl peperkorrels

50 g kokosrasp

100 ml water

12 drumsticks

sap van 2 limoenen

2 tl chilivlokken

1 tl kurkuma

2 tenen knoflook, geperst

1 el bruine basterdsuiker

2 cm gember, geraspt

zout

Bereidingswijze

Bak de komijn, het korianderzaad en de peper zacht aan in een koekenpan, tot het lekker gaat ruiken. Vijzel tot poeder. Meng de kokosrasp met het water en laat een halfuur staan. Smeer de drumsticks in met limoensap, bestrooi met zout en laat een halfuur staan. Meng de gevijzelde specerijen met chilivlokken, kurkuma, knoflook, bruine basterdsuiker, gember en het kokospapje en smeer de drumsticks ermee in. Laat een halfuur staan. Stook de barbecue op naar 200 °C. Schroei de drumsticks rondom dicht en blijf ze regelmatig draaien tot een kerntemperatuur van 72 °C is bereikt.

