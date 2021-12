Renee (75): ’Ik ben nooit fan geweest van een vette bek’

Voelt u zich zo jong/oud als dat u bent?

„Op het moment voel ik mij een stuk ouder dan dat ik ben. Ik heb net corona gehad en ben daar goed ziek van geweest. Ik ben in principe niet tegen vaccineren, maar wilde hier toch nog even mee wachten. Nou, daar heb ik goed spijt van gehad. Over drie maanden mag ik mijn prikken halen en dat ga ik natuurlijk gelijk doen.”

„Gelukkig voel ik mij over het algemeen gezien topfit. Ik zou mezelf eerder 65 dan 75 jaar geven. Ik ben gezegend met een rimpelloos voorhoofd en goede genen. Ook sta ik midden in het leven en maak ik nog de meest bijzondere dingen mee. Ik werk nog tien uur in de week als receptioniste en klus daarnaast bij als fotomodel en figurant in commercials en films. Ik woon momenteel in een 55-plus flat. Ik hoef veel kennissen niet te vertellen wat ik meemaak op de filmsets. Zij kunnen maar niet begrijpen waar ik nog allemaal mee bezig ben. Ik vind het belangrijk om met de tijd mee te gaan en mij met jonge mensen te omringen. Anders raak je zo afgestompt. Je hebt maar één leven en dat is zo voorbij. Maak er dan ook wat van!”

Heeft u een beautygeheim?

„Lachen en groene groenten eten. Het mooiste sieraad van een vrouw is haar glimlach. Wij hadden het vroeger niet breed thuis, maar ik had ouders die heel creatief waren. Ze zorgden ervoor dat het thuis altijd feest was. Mijn moeder heeft erop gehamerd dat wij onze groene groente aten, omdat je daar volgens haar een gave huid van krijgt. Ik heb nog nooit een jeugdpuistje gehad en er is nog steeds geen enkel rimpeltje op mijn voorhoofd te zien, dus ik geloof dat daar wel een kern van waarheid in zit. Op 17-jarige leeftijd ben ik verhuisd naar mediterrane landen en die leefstijl heb ik eigenlijk altijd aangehouden. Ik ben nooit fan geweest van een vette bek. In Amerika heb ik ooit één keer een hamburger op, maar daarna nooit meer. Ik houd niet van die troep!”

Schatten mensen u op de juiste leeftijd?

„Nee, ik word meestal vijf jaar jonger geschat. Dat heb ik niet alleen aan mijn uiterlijk, maar ook aan mijn doen en laten te danken. Ik ga mee met de tijd. Ik zit op alle social media en sta overal voor open. Op Instagram volg ik mijn kleindochter en op Facebook vind ik leuke opdrachten voor commercials. ’s Avonds lig ik vaak in een deuk om de hashtags die ik op social media voorbij zie komen. Dat is mijn amusement. Ik heb genoeg goede vrienden via het internet ontmoet die ik nog nooit in het echt heb gezien. Ook heb ik mijn televisie-abonnement opgezegd en een chromecast aangeschaft. Ik ga alleen nog maar streamen, heerlijk! Of ik het internet af en toe niet negatief vind!? Negatief is het meest positieve woord van 2021. Negativiteit ken ik niet. Ik heb veel ellende meegemaakt, maar ben er ook weer bovenop gekomen. Wat is dan negatief?

Wat vindt u het mooist aan jezelf?

„Ik was nog een beetje verzwakt door de corona, dus mijn collega heeft mij deze week geholpen onder de douche. Zij zei dat ik nog van die mooie benen heb voor een 75-jarige. Als ik ga figureren krijg ik van de visagisten vaak te horen dat ik nog een mooie huid heb, maar dat heb ik echt aan mijn ouders te danken.”

Wat vindt u minder mooi?

„Toen ik in de overgang kwam, heb ik 85 kilo gewogen. Mijn moeder heeft mij daar destijds op aangesproken en ik ben toen binnen no time 15 kilo afgevallen. Toch krijg je nooit meer helemaal dat strakke lijf terug. Je vel is niet meer zo elastisch als het ooit geweest is. Gelukkig kun je dat gewoon verhullen met corrigerend ondergoed! Dat zouden meer vrouwen moeten doen, ideaal! Ik heb ook flaparmen, maar daar valt jammer genoeg niets aan te corrigeren. Daar moet ik gewoon mee leren leven.”

Bent u waar u had willen zijn?

„Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik heb een avontuurlijk en rijk leven gehad, maar ook genoeg meegemaakt. Mijn oudste zoon is op 14-jarige leeftijd overleden aan een hersentumor en ik heb het daar heel moeilijk mee gehad. Gelukkig ben ik een echte kameleon. Ik kan mezelf heel makkelijk aan situaties aanpassen en ben niet snel ontevreden. Ik zal nooit zeggen: ik wil meer. Vorige maand was ik voor een commercial in Wassenaar. Natuurlijk denk ik dan: wat een prachtige huizen, daar zou ik wel willen wonen. Ik realiseer mij echter ook dat geld niet gelukkig maakt. Het kalmeert je zenuwen, maar het is niet alles. Het heeft het leven van mijn zoon niet kunnen redden. Ik heb ooit in een huis met een zwembad gewoond en ben nu gelukkig in mijn 55-plus flat. Ik ben tevreden met wie ik ben en wat ik heb. Ik heb geen vette spaarrekening nodig, maar mis mijn zoon nog steeds. Gelukkig heb ik ontzettend veel aan mijn andere zoon. Ik ben zo blij met hem!”

Heeft u een levensles?

„Prijs de dag niet voor het avond is. Je weet nooit wat de toekomst je brengt. Probeer in het moment te leven. Ik heb geen dromen en hoef niks waar te maken. Je zal mij ook nooit horen spreken over een bucketlist. Dingen overkomen je en je kunt daar niks aan veranderen. Het leven neemt altijd z’n eigen wending. Maak je dus niet druk om wat komen gaat.”

