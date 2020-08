’Mannen rennen zich rot om bij hun vrouw in de gunst te komen’

Jeffrey Wijnberg Ⓒ Eigen beeld

De man zit en zapt. Veel meer komt niet uit zijn handen, zo wordt dikwijls beweerd. Het tegendeel is eerder waar. Menig man rent zich rot. En dan vooral om in haar gunst te komen. Maar het effect van zijn uitsloverij is er niet één van succes. Meer dan eens zal hij verzuchten: „Ik zou niet weten wat ik nog meer moet verzinnen om iets van erkenning te krijgen.”