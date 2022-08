Daghoroscoop 17 augustus - Kies geen partij, Stier!

VANDAAG JARIG

Koester je vrienden, aangezien een groot deel van je succes in zaken gerelateerd is aan vriendschappen. Het is komend najaar belangrijk om geduld te oefenen en je erbij neer te leggen dat niet alles perfect en volgens plan zal verlopen. Dat betekent dat je met beide benen op de grond moet blijven staan.

RAM

De sfeer kan wat gespannen zijn, zeker als je je veeleisend jegens anderen opstelt. Je zal gemotiveerd zijn om geld te verdienen, hetgeen tot een productieve en professionele houding leidt. Je kunt bij de politiek betrokken raken.

STIER

Impulsief gedrag dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Blijf redelijk en verlies logica niet uit het oog. Het risico bestaat dat je midden in een ruzie terechtkomt. Kies geen partij en spreek evenmin een oordeel uit.

TWEELINGEN

Doe de komende dagen kalm aan. Dit is een periode van rustige overweging, die tot nieuwe ideeën en inspiratie kan leiden. Achter de schermen kan veel gaande zijn waaraan je niets kunt veranderen; wacht af.

KREEFT

Restricties en beperkingen lijken vandaag het centrale thema. Vertel geen leugentjes om bestwil. Speel spelletjes mee en doe dat creatief, dan zul je plezier hebben, vrienden maken en je netwerk kunnen uitbreiden.

LEEUW

Trek een vrolijk gezicht als je niet wil dat anderen in de gaten krijgen dat je over iets de pest in hebt. Je krijgt met een paar uitdagingen te maken en doordat je lontje korter is dan anders, kun je bij een explosieve ruzie betrokken raken.

MAAGD

Slapeloosheid kan er de oorzaak van zijn dat je een beetje verdwaasd rondloopt. Foeter niet iedereen uit die binnen gehoorsafstand komt, want dat zal tegen je werken. Krop irritatie even op, ook al wacht je op iets wat maar niet komt.

WEEGSCHAAL

De kosmos adviseert je geen risico te nemen met gezamenlijk geld. Directe vervulling van wensen kan verleidelijk zijn, maar impulsief kopen is funest. Luister niet naar het advies van een partner die zich nooit met geld bemoeit.

SCHORPIOEN

Je kunt betrokken raken bij mensen die zich bezighouden met zaken die je ter harte gaan. Een heftig gesprek met een partner kan nog lang door je hoofd spoken. Als je denkt iets verkeerds te hebben gezegd, zet dat dan recht.

BOOGSCHUTTER

Het zou wel eens een moeizame dag kunnen worden. Tracht afwijkende verzoeken op het werk tot het minimum te beperken. De kans op weigering is vandaag groter dan anders. Doe geen onvervulbare beloften.

STEENBOK

Een onverwachte liefdesaffaire kan je hart in vuur en vlam zetten. Gehuwden kunnen een hobby ontdekken waaraan zij samen deel kunnen nemen, met hernieuwde passie tot gevolg. Wees niet bang enig risico te lopen.

WATERMAN

Zuinig als je bent zal je geen zin hebben om geld uit te geven aan je huis, tenzij dat de waarde ervan aanzienlijk vergroot. Doe wat je eigen comfort ten goede komt en wat noodzakelijk is, maar vergelijk prijzen voor je begint.

VISSEN

Het gevoel tussen twee uitersten vermalen te worden kan het gevolg zijn, als je het te veel mensen tegelijkertijd naar de zin wilt maken. Stop daarmee, dan wordt je veel te hectische tempo een rustige galop.

