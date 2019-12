’Ik wil mij veilig voelen als vrouw, maar hoe?’

Voor het antwoord raadpleegde ik Mr. Know it all: Google. Ik stuitte op tips om veilig alleen te reizen als vrouw. Waaronder een tip om een trouwring te dragen en in gesprekken te praten over je husband, ook als je die niet hebt. Daarnaast wordt gesproken over het aannemen van een zelfverzekerde houding en er niet te aantrekkelijk uit te zien. Nu is dat laatste niet een heel grote uitdaging op de vroege ochtend.

Schuld

Behalve een aantal opmerkingen over de Spaanse machocultuur las ik geen zorgelijke signalen om niet te gaan. Een zelfverzekerd loopje kan ik wel forceren en met een niet aantrekkelijke look de deur uit lopen ging ook zeker lukken. Dus hees ik mij de volgende ochtend in mijn hoodie, verborg mijn haar onder mijn muts, ritste mijn jas helemaal dicht en trok mijn bergstampers aan. Kin omhoog, schouders naar achter en gaan.

Halverwege belandde ik op het waar-ben-ik-in-vredesnaam-mee-bezig-punt. Het punt van toegeven aan dat vrouwen zich zouden moeten aanpassen. Als er iets was gebeurd met mij, dan nog zouden er mensen zijn die de schuld bij mij zouden leggen: ’Ja, moet je ook maar niet als vrouw in het donker alleen over straat’. Die gedachten deden de macho in mij ontwaken: Ik wapperde mijn haar los en ritste mijn jas weer open. Ik wil mij veilig voelen als vrouw, als mijzelf zijnde. En niet pas na aan tig voorwaarden te hebben voldaan waardoor ik mijzelf niet meer ben. Maar hoe?

Macht

Kwade mensen gaan we niet uit de wereld krijgen, maar laten we als maatschappij niet denken dat het volledig buiten onze macht ligt. Jongens hebben mannen als voorbeeld nodig, goede mannen. Jongens en meisjes horen van mannen en vrouwen te zien en leren wat goed is en wat kwaad.

Bijvoorbeeld: Laten we geen aanranding faciliteren én uitzenden (@RTL / @Bluecircletv); roep als volwassen mannen geen racistische spreekkoren vanaf een voetbaltribune (@FCDenBosch); laten we vrouwen geen ‘kech’ noemen (@Boef); laat social media een plek zijn waar imperfectie mag zijn (@Roxeannehazes goed bezig!) en maak seksualiteit bespreekbaar (@AlleOpvoeders).

Verandering begint (ook) bij onszelf. Dus heb respect, doe goed en kijk naar elkaar om (@Iedereen).

