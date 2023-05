’Ik drink steeds vaker stiekem een wijntje tussendoor’

„Mijn man doet mee aan Dry January. Nu al zo’n vijf maanden. Hij houdt het alcoholvrije leven prima vol, voelt zich fit en slaapt heerlijk. Had ik zijn wilskracht maar. Toen afgelopen december bleek dat ik sinds corona 5 kilo was aangekomen en hij 6, besloten we dat onze levensstijl terug moest naar het ’oude normaal’. Het taarten bakken moest maar eens ophouden, net zoals de halve fles wijn ter ontspanning na een dag thuiswerken, aangezien dat thuiswerken er in bleek te blijven.

Stiekem

Inmiddels fietst mijn man weer fluitend naar zijn werk en is hij 4 kilo kwijt. Ik zit nog steeds voornamelijk thuis. Er is altijd wel een kind snotterig, of een juf ziek, of ik heb hooikoorts, of mijn baas wil niet dat ik naar kantoor kom. Dan zet ik de laptop maar weer op de keukentafel. De eentonigheid, de herrie, het nooit eens mijn dag kunnen indelen zoals ik wil… Dit heeft er allemaal voor gezorgd dat ik steeds vaker een wijntje tussendoor neem.

Mijn oudste is 7 en merkte dat blijkbaar ook. Ik hoorde haar een keer aan de juf vragen: ’Drink jij ook weleens wijn na het rekenen?’ Nu drink ik dus stiekem. Ik wil niet dat zij er iets van meekrijgt. Tegen mijn man lieg ik ook. Hem heb ik wijsgemaakt dat het véél beter bevalt, alleen één wijntje tijdens het koken. Dat ik er tegen die tijd al vier op heb, durf ik niet te zeggen. In heb een fles achter een zak potgrond in de bijkeuken gezet. Als de kinderen thuis zijn, drink ik daar een glaasje op het moment dat ik het even nodig heb.

Dat wijntje voelt dan als een beloning, maar het voelt tegelijkertijd ook slecht. Als mijn man uit zijn werk komt, staat er een vol glas naast het fornuis, alsof ik daar net m’n eerste slok uit heb genomen, zodat mijn adem geen argwaan wekt. Ik geloof niet dat mijn man ook maar iets merkt aan mij. Zo houd ik het vol, mijn leven dat sinds 2020 zo is veranderd. Ik ben nog altijd een vrij opgewekte moeder, maar het knaagt vreselijk. De hoeveelheid die ik drink in een week duidt op alcoholisme. Ik probeer wel elke dag om niet weer vijf glazen te drinken, maar het mislukt telkens. Er lijkt altijd wel een reden te zijn om toch weer wat in te schenken.

Paniek

De lege flessen verstop ik in de schuur. Ik breng ze weg als iedereen van huis is. Dan voel ik me net een crimineel, als ik schichtig om me heen kijkend die tas met flessen wegwerk. Zodra ik ’s avonds in bed lig, val ik diep in slaap, maar rond twee uur ’s nachts schrik ik vaak wakker. Ik heb zweetaanvallen, brandend maagzuur en hartkloppingen. Dat doet drinken allemaal met me, maar het ergst is de paniek.

Het voelt dan alsof ik wegzak in drijfzand. Ik ben zo fout bezig, ik neem me elke nacht voor om nooit meer te drinken, maar het lukt me niet. Misschien ben ik dan wel een vrolijke moeder, maar geen goede. Ik vergeet dingen. Laatst besefte ik vlak voor sluitingstijd dat ik de medicijnen van de jongste niet had opgehaald bij de apotheek. Toen ben ik met een sloot wijn op in de auto gestapt. Kan écht niet. Daar heb ik ’s nachts dan weer buikpijn van, en van het schuldgevoel over het geheim waar ik mee rondloop.

Als mijn man erachter komt, weet ik niet wat er gebeurt. Hij zal zo teleurgesteld zijn. En kwaad. Terecht ook, het is zo fout wat ik doe. Ik vermoed dat ik niet de enige ben bij wie die rare coronatijd nog steeds een nasleep heeft.”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Eventuele namen zijn gefingeerd.

