Generatie Nix, Patatgeneratie, Generatie Y, Boomer... Waartoe behoor jij?

Stille Generatie (1930-1940)

De Stille Generatie staat bekend om haar plichtsgetrouwheid, de ’leden’ zijn harde werkers. Ze zijn opgegroeid tijdens de wederopbouw en de (nasleep van de) Tweede Wereldoorlog (1940-1945).

Babyboomers (1940-1955)

Ook wel de Protestgeneratie genoemd. Ze waren jong in tijden van stijgende welvaart en een belangrijk kenmerk van de Babyboomers is onvrede. Ook staan ’boomers’ bekend om zelfontplooiing en een vrije moraal.

Generatie X (1955-1970)

Ook wel Generatie Nix of de Verloren Generatie. Deze generatie is praktisch en zelfredzaam en heeft een no-nonsense mentaliteit. Ze zijn opgegroeid met veel jeugdwerkloosheid en economisch verval na de tweede oliecrisis.

Praktische generatie/Patatgeneratie (1970-1985)

De Patatgeneratie heeft geluk en zelfontplooiing als hoogste levensdoel maar is ook passief. De ’leden’ groeiden op met groeiende keuzemogelijkheden en de gedachte dat alles mogelijk is.

Generatie Y/Millennials (1980-1995)

Millennials zijn over het algemeen authentiek, zelfverzekerd en gemakzuchtig. Ze zijn opgegroeid in het informatietijdperk en daardoor online erg actief.

Generatie Z (1990-2000)

Voor deze generatie is internet vanzelfsprekend, want de ’leden’ groeiden op in het digitale tijdperk. Ook zijn ze een ster in multitasking.

Generatie Alpha (2000-2011)

Deze generatie is beter opgeleid dan ooit en erg materialistisch. De ’leden’ zijn opgegroeid in een tijdperk van groeiende technologische kennis.

Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt dankzij de informatie op de site van Monsterboard, Businessinsider en Wikipedia.

