Slaan ouders door in het beschermen van hun kroost?

Leonie ter Braak maakte ook zoiets mee, schrijft ze op Twitter.

Iedereen is wel een keer – of een heleboel keer – natgeregend onderweg naar school. Dat hoort er nou eenmaal bij. „Daar word je hard van,” zei mijn vader altijd. We zijn toch niet van suiker! Maar de ouders van tegenwoordig kijken daar toch anders naar. Zij hebben dat blijkbaar zelf zo vaak mee moeten maken en er zo’n hekel aan gekregen, dat ze het hun kind het liefst willen besparen.

De ‘curlingouder’ is een term voor ouders die vinden dat zij hun kroost moeten beschermen tegen de harde wereld waarin we leven. Alle hobbels in het leven (zoals een regenachtige fietstocht naar school) worden weggepoetst, net zoals bij de ijssport curling. Maar een beetje weerstand en tegenslag is toch juist nodig voor de ontwikkeling van een kind?

Bibberend in het klaslokaal

De een zegt dat we ons er veel te druk over maken: „Wat maakt het nou uit dat ik het fijn vind om mijn kind met de auto op te halen, zodat ze niet met windkracht 8 door de polder naar school hoeven? Jij vond het zelf vast ook niet leuk om met natte haren en kleren bibberend in dat gure klaslokaal te moeten zitten?”

Maar kun je je kind niet beter gewoon een regenpak meegeven? Want is al dat gepamper op de lange duur niet slecht over de ontwikkeling van je kind? Het kind krijgt op die manier van jongs af aan mee: ik heb een probleem en iemand anders lost dat probleem voor mij op.

Levenslessen

Door continu te proberen om teleurstelling in hun jonge levens te voorkomen, vormen we een nieuwe generatie die totaal niet kan omgaan met teleurstelling en tegenslag. Kinderen maken nu eenmaal nare dingen mee. (Als je een regenbui tijdens de fietstocht naar school al zo mag noemen).

En natuurlijk is het niet leuk en zelfs lastig om dat als ouder te moeten zien. Bijvoorbeeld als je kind niet wordt uitgenodigd voor een feestje of als zijn favoriete huisdier overlijdt. Ja, het doet pijn. Maar je helpt ze er ook niet mee door alle negatieve levenservaringen bij ze weg te houden.

Verder is naar school fietsen ook gewoon heel gezond. Als je een half uurtje heen en terug moet fietsen, zit je al op een uur extra beweging per dag. En samen opfietsend met klasgenoten ontstaan er soms vriendschappen voor het leven. Ze leren meteen hoe ze zichzelf kunnen redden in het verkeer. Je wilt je kind ook niet met doodsangst op fietskamp sturen, omdat ze nauwelijks zonder begeleiding op de weg zijn geweest.

Praat mee

Laat jij je kind wel door weer en wind naar school fietsen? Of vind je dat sneu met dit Hollandse (hersft)weer en wil je je geen zorgen maken of alles wel goed gaat onderweg? Praat mee op Facebook!