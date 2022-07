Ben jij al aan het hamsteren of is dat asociaal?

Vooral de schappen waar groente, fruit, vlees en zuivel horen te staan, raken steeds leger. In de supermarkten hangen kaartjes met teksten als: ’Dit artikel is tijdelijk beperkt leverbaar. Wees sociaal en help elkaar door boodschappen te blijven doen zoals je gewend bent.’ Ze willen hamsteren voorkomen.

Reactie

Marianne Zwagerman vraagt op Twitter wie er naar aanleiding van de boerenprotesten al aan het hamsteren is geslagen, met gemengde reacties tot gevolg. Zo laat Mirjam weten dat ze hamsteren asociaal vindt ten opzichte van anderen.

Guido geeft aan dat hij wel wat extra voorraad heeft ingeslagen, maar wil het geen hamsteren noemen.

En Adri vindt dat er niets mis is met voorraden inslaan en trekt zich niets aan van wat een ander daarvan vindt.

Praat mee

