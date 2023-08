’Een baby is leuk, maar je hebt er je handen aan vol!’

„Ik ben gek op schrijven en wilde daar altijd al iets mee doen”, vertelt Nathalie. „Een paar maanden na de geboorte van Oscar was het eindelijk zo ver en begon ik het Instagramaccount @demoedervanoscar.” Haar doel? Geen gelikte pagina, maar een eerlijk beeld van het gezinsleven. „Zo twijfelde ik lange tijd over het moederschap en vond ik het lastig als mensen mij vroegen wanneer David en ik nou eens aan kinderen begonnen. Ik schreef er een blog over, waar ik een hele mooie reactie op ontving. Iemand herkende zich volledig in het verhaal en voelde zich enorm gesteund. Daar doe je het voor!”

Handen vol

Die twijfels zijn inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. „Ik ben een dolgelukkige moeder en heb geen moment spijt gehad.” Wel vindt ze het soms pittig om alle ballen hoog te houden. „Een baby is leuk, maar je hebt er je handen vol aan! Zeker in combinatie met mijn 36-urige werkweek als program manager bij de Universiteit van Amsterdam. Aan het eind van de week ben ik vaak echt kapot.”

Aan bloggen komt ze daarom niet altijd toe. „Soms ben ik gewoon te moe. Oscar moet opgehaald worden bij de opvang, eten, gewassen worden, naar bed worden gebracht… Er blijft niet veel vrije tijd over.”

Davids werkweek ziet er minder consistent uit. „Hij is filmregisseur en wordt per klus ingehuurd. Supergaaf, maar ook behoorlijk intensief.” Het komt eigenlijk neer op hollen of stilstaan, beschrijft Nathalie. „Zijn werkdagen duren zo 12 uur. Als hij echt aan het draaien is, kan-ie per week wel zes tot zeven dagen van huis zijn.”

Extreem schoon

„Een echte taakverdeling hebben we niet. Koken doen we ongeveer fifty-fifty en de was neem ik voor mijn rekening, tenzij ik David specifiek vraag om het te doen.” De vaatwasser is daarentegen zijn domein. „Als ik ’m inruim doet-ie ’t toch opnieuw, dus daar waag ik me niet meer aan”, lacht ze.

Het stel streeft ernaar om huishoudelijke taken eerlijk te verdelen, maar Nathalie vertelt dat dat er in de praktijk toch iets anders aan toe gaat. „Ik doe vaak iets meer, maar dat komt vooral omdat ik een extreem schoon huis wil. Het zou fijn zijn als ik dat wat meer kan loslaten.”

Wat ze het liefst zou delegeren, is het denkwerk. „Volgens mij komt dat al snel bij ons vrouwen terecht. Ik heb vaak honderd lijstjes in mijn hoofd en ben bijvoorbeeld degene die het doorheeft als Oscar uit zijn kledingmaat is gegroeid, iets dat David niet zo snel ziet. Dat soort dingen voelen een beetje als verborgen werk, waar ongemerkt heel veel tijd in gaat zitten. Je bent als mama toch vaak de manager van het gezin.”

Financieel

„We hebben twee gezamenlijke rekeningen. De een is voor alle vaste lasten en de andere voor uitgaven als boodschappen, uitjes en vakanties. Daar storten we beiden een bepaald gedrag op.”

Wat overblijft, komt terecht op hun individuele rekeningen. „Zo kan ik dure schoenen kopen als ik daar zin in heb en hij een nieuwe PlayStation. Dat vind ik helemaal prima, want zo blijven we toch een beetje onafhankelijk van elkaar.”

De oceaan over

Afgelopen april vloog het gezin de oceaan over om Davids ouders in Florida te bezoeken. Ze bleven ruim drie weken. „Het ging eigenlijk heel goed zo samen met Oscar”, vertelt Nathalie enthousiast. „Alhoewel de drie poepluiers op de heenweg wat minder waren en hij even aan het tijdverschil moest wennen.”

Eenmaal in Amerika hoefden ze vrijwel niks in het huishouden te doen. „We hielpen natuurlijk wel mee waar dat kon, maar werden verder echt vertroeteld. Ook hebben mijn schoonouders een paar keer opgepast, zodat David en ik weer eens lekker met zijn tweetjes uit eten konden.”

Elkaar iets gunnen

„Aandacht voor elkaar is denk ik heel belangrijk na de komst van een kleintje. Gesprekken gaan vooral over de zorg voor het kind; je runt samen bijna een soort bedrijfje. Het is goed om af en toe even een momentje te creëren en iets leuks te doen; met én zonder elkaar. Zo ga ik binnenkort een weekendje weg met een vriendin.”

