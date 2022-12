De gouden tip tegen kerststress: Goed voor jezelf zorgen!

„Dit klinkt me bekend in de oren. Er zijn heel wat mensen die uitgeput aan het kerstdiner zitten en hopen dat het snel derde Kerstdag is, zodat ze in hun pyjama de dag voor de televisie door kunnen brengen. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling zijn! Het is dus belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen op weg naar de ‘feestelijkheden’.

Recyclen

Om feestelijke inspiratie op te doen was ik afgelopen weekend op de Masters Expo, de luxebeurs in de RAI met allerlei noviteiten. Ook op deze beurs gold, ondanks veel dure items: less is more. Mooie spullen aanschaffen is namelijk één ding, maar genietmomenten maken is een tweede en nog veel meer in trek tegenwoordig.

Samen op reis gaan of samen mooie momenten beleven is steeds belangrijker geworden. En voor wie het nog niet weet: nieuwe cadeaus kopen is altijd leuk, maar qua recyclen is het ook hip om je eigen ongebruikte items door te sluizen onder een andere kerstboom.

Check dus goed je kasten of daar nog mooie cadeaus staan waar je iemand blij mee kunt maken (die te klein gekochte schoenen, een shawl in de voor jou verkeerde kleur, te kleine leren handschoenen…) voordat je dubbele inkopen doet.

Geurkaarsen in alle prijsklassen zijn ook altijd een goed idee. Of geef belevingskadootjes weg: een bon voor een avondje koken, een bioscoopbezoek, een middag schaatsen, samen een kookworkshop doen of een cursus bloemschikken. Wees origineel!

Maskertje

Goed voor jezelf zorgen doe je ook door af en toe een moment voor jezelf te nemen tussen de feestvoorbereidingen door. Positief blijven en jezelf even rust in je hoofd gunnen, is het credo. Een maskertje nemen tijdens het netflixen, even een haarmasker gebruiken… Het zal wonderen doen en op de grote dag zelf ben je ook nog eens fris en fruitig!

Op de Masters Expo waren ook floating baden te koop om in de eigen badkamer tot rust en ontspanning te komen. Maar een bezoekje aan een floating center is natuurlijk ook een prima optie. Zelf heb ik dat ook vaker gedaan en de claim dat een sessie floaten gelijk staat aan zo’n vier uur slaap klopt wel - je voelt je als herboren. Ook een fijn vooruitzicht om dit dus nog even te doen om bij te tanken, vlak voordat de hectische feestdagen gaan beginnen.

Glitteroutfits

Probeer niet last minute de boodschappen te doen, maar laat deze bezorgen of bestel vooraf en haal op op de dag ervoor. Neem als het kan ook een dag ervoor (of meerdere) vrij om rustig de boodschappen te doen en wat quality time te nemen door tussendoor te relaxen: een film kijken of een boek lezen met een kop kruidenthee.

Maak het kerstdiner vooral niet te ingewikkeld en bereid geen gerechten voor die je nog niet eerder hebt gemaakt. Las altijd een proefronde in. Datzelfde geldt ook voor kleding. Draag geen dingen die je vooraf nog niet gedragen hebt, meestal zijn dit niet de grootste successen.

Struin wel je eigen kast door op zoek naar wat opvallende items die je niet eerder durfde te dragen of te overdressed vond. Zo’n key piece kan je juist met de kerstdagen laten shinen!

Casual

Maar… Je kunt ook bewust kiezen voor een casual Christmas, waarbij de gasten dus ook hun foute kersttrui aan mogen trekken of juist over de top gekleed gaan, geheel naar eigen keuze. Want vergeet niet: de perfecte kerstoutfit bestaat niet.

Op de beurs zag ik vooral veel dames in glitteroutfits voorbij komen. Dé ideale oplossing voor de feestdagen, want glitter geeft instant glamour. En dat hoeft echt niet altijd ongemakkelijk te zitten. Kies bijvoorbeeld voor alleen een glittertop of een glittercoltrui- of colbert. Maar ook een stretch glitterjurk (rekt ook lekker mee na het kerstdiner) of een glitter joggingpak van top tot teen is een optie.

Bij het kerstdiner draag je daaronder hakken en daarna vervang je die snel voor een paar glanzende sneakers om comfortabel de avond door te komen.

Verlichting

Less is more. In alle opzichten. Maak het jezelf dus gewoon iets makkelijker. Sla de kerstkaarten een keertje over, gebruik een simpel tafelkleed en decoreer dat met wat restanten glitters en kerstboomdecoratie.

Hou het ook simpel qua boom. Geen tijd om die te kopen of op te tuigen? Doe dan gewoon een jaartje de versiering met mooie verlichting her en der aan, dat staat eigenlijk net zo gezellig en is snel klaar. Bedenk dat het vooral gaat om het samenzijn en niet om het perfecte sterrendiner of de perfect aangeklede eettafel.”

