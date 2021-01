Je kinderen achterlaten voor Big Brother: Waarom?!

In 1999 keken we er voor het eerst naar; Big Brother. Het was toen nieuw, spannend en hét gesprek bij de welbekende spreekwoordelijke koffieautomaat. We zagen Sabine ’iets’ doen met Bart onder de dekens en de übersofte Ruud alles wat los en vast zat neurotisch knuffelen. Het woord knuffelen heeft voor mij sindsdien ook een heel andere lading gekregen. Ik word er nog steeds een beetje misselijk van, iets wat nu in coronatijd wel weer goed van pas komt.

Doodsaai

Dit keer moet het natuurlijk helemaal anders met het programma. Meeslepender. Interactiever. Uitdagender. Spannender. Maar het komt er onder de streep gewoon op neer dat we 100 dagen iedere avond naar een stel doodsaaie knuffelende en ruziënde eigengeilers gaan zitten kijken. Als je een beetje gebrek aan een zinvol leven hebt, kun je dat ook de hele dag dóór doen, middels betaalde livestreams. Het idee alleen al…

Spanning

Wat een spectaculaire entree had moeten worden, werd door de stromende regen alleen nog maar mistroostiger. Jowi, die knetterhysterisch werd bij het zien van de sauna en een stel badjassen, kreeg de ongelooflijk zenuwslopend geheime opdracht alle kandidaten te complimenteren met zijn of haar mooie ogen. En hij moest een beddenverdeling maken. De spanning in de Nederlandse huiskamers moeten om te snijden zijn geweest.

At random

Het was al snel duidelijk: de selectie van kandidaten was niet at random geweest. Hier waren heel nauwkeurig vrijwel complete tegenpolen bij elkaar gebracht. Zo weten we inmiddels van Naomi dat ze niet zo goed tegen de term ’All lives matter’ kan en hebben we Theo al zien schuimbekken op de hoofdstedelijke burgemeester Femke Halsema. Het is van een originaliteit die z’n weerga niet kent. Goddank wordt alles om de twee minuten geduid door een psycholoog en een seksuoloog; zo begrijpen we er tenminste nog iets van.

Hardcore egoïstisch

Mijn oog bleef vooral steeds hangen bij ’iemand-nog-een-oliebol-of-cola-Daniëlle’. De 40-jarige moeder laat voor een periode van 100 dagen drie eigen- en twee stiefkinderen achter, omdat ze nu eens voor zichzelf kiest. Ooit schreef ik voor VROUW een artikel over me-time – en dan vooral over de jeuk die ik van het woord en de uitvoering ervan krijg. Hoezo moet je me-time? Je hebt voor kinderen gekozen. Dan bedenk je je niet halverwege om toch maar even een periode hardcore egoïstisch te doen.

Moedermaffia

Daniëlle voelt het oordeel van de moedermaffia al aankomen, zei ze. Tja, voor zulke voorspellingen hoef je geen helderziende te zijn. Nou zou ik mezelf echt geen moedermaffia willen noemen, integendeel. Ik ga ook weleens op vakantie zonder mijn kinderen en sta ook zeker niet 24/7 in dienst van mijn drietal. Maar ieder contact voor 100 dagen verbreken om me voor het oog van heel verveeld Nederland te laten opsluiten met uiterst irritante schreeuwlelijkerds als Theo is dan weer een ander verhaal.

Grens

Kinderen kunnen best even zonder een ouder, maar voor jezelf kiezen heeft in dit verband wel een grens, als je het mij vraagt. Deze kinderen kunnen 100 dagen niet aan hun moeder vertellen hoe hun dag is geweest. Waar ze bang voor zijn, waar ze zich druk over maken. En jazeker, er is ook een vader aan wie ze dat kwijt kunnen. Maar hun moeder had er gewoon ook kunnen zijn, zij heeft zich alleen uit vrije wil drie maanden teruggetrokken uit hun leven. ’Omdat zij er ook nog is.’

Aap uit de mouw

Ik snap het niet en ik vind het vooralsnog, met de kennis die we nu over Daniëlle hebben, ook op geen enkele manier te rechtvaardigen. Daar sta je dan in een pop-uphuis te knuffelen met een stel coronavrije wildvreemden. Daar loop je dan te zorgen voor mensen die zo op het eerste gezicht vooral heel druk zijn met zichzelf. Je laat degenen die jouw liefde het hardst nodig hebben het gewoon even lekker zonder je uitzoeken. Niets in mij begrijpt het. Misschien komt de aap én een verklaring alsnog uit de mouw.