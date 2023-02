’Mijn vriend wil mij nieuwe borsten geven, maar ik niet’

VRAAG

„Mijn vriend en ik zijn zes jaar samen. Toen ik hem net leerde kennen viel het hem al snel op dat ik nooit met het licht aan wilde vrijen en dat ik altijd mijn borsten een soort van verborg of zo. Uiteindelijk vertelde ik hem dat ik mij schaamde voor mijn kleine en ongelijke borsten. Ik vond ze gewoon niet mooi. Niet sexy ook. Ik vertelde hem ook dat ik aan het sparen was voor een borstvergroting en dat ik al heel lang bezig was om alle informatie daarover bij elkaar te verzamelen.

In eerste instantie stelde hij mij gerust. Hij vond mij en mijn borsten prachtig, maar als ik mijn borsten wilden laten vergroten dan stond hij achter mij. Samen bekeken we op verschillende sites naar van die voor- en na foto’s en we hadden hetzelfde idee. Niet te groot. Niet te klein. Liefst zo natuurlijk mogelijk.

Maar waar ik door de jaren heen mijn eigen borsten steeds meer ging waarderen, ook omdat een vriendin van mij borstkanker kreeg en ik besefte dat gezonde borsten veel belangrijker waren dan mooie namaakborsten, begon mij vriend steeds vaker over mijn borstoperatie. Of ik al voldoende had gespaard en wanneer ik dacht onder het mes te gaan want dan zou hij wat weken vakantie opnemen om voor mij te zorgen? Het was allemaal goed bedoeld maar ergens knaagde het aan me. Vond hij mijn borsten ineens niet meer goed zoals ze waren? Inmiddels zijn we zes jaar verder en vind ik mijn kleine borsten gewoon prachtig.

Pasgeleden begon hij er weer over. Ik antwoordde dat ik inderdaad een spaarpotje had aangelegd, maar dat ik dat spaarpotje zonde vond om te besteden aan andere borsten. Toen kwam hij op het lumineuze idee om voor mijn verjaardag in juni mijn borstoperatie te gaan betalen. Ik wist echt niet wat ik moest zeggen. Hoe vertel ik mijn vriend dat ik geen ‘nieuwe borsten’ voor mijn verjaardag wil?”

HET ANTWOORD

„Wat dacht je ervan om te bedanken? Gewoon zeggen dat je het niet meer wilt? Dat je inmiddels vrede hebt gesloten met je eigen borsten en dat je iets waar je zes jaar geleden nog mee zat inmiddels geen probleem meer is voor je? Het zou toch van de zotte zijn als hij door jouw antwoord teleurgesteld is? Jij bent toch meer dan een stel – excusez le mot, ‘tieten’?

Eigenlijk kan ik me niet voorstellen dat jij al die tijd op geen enkele manier hebt aangegeven dat je ervan afziet. Mocht dat zo zijn dan begrijp ik niet waarom hij dan toch het idee heeft dat hij jou blij gaat maken met zo’n ingrijpende operatie? Was je misschien niet duidelijk genoeg? Denkt hij dat het een financiële kwestie is? Het lijkt mij sowieso nooit zo’n goed idee om iemand anders te laten betalen voor een plastisch chirurgische ingreep want 1. Stel nou dat dat fout gaat? En 2? Moet je dan je hele leven aanhoren dat hij heeft betaald voor, in jouw geval, borsten?

Welke reden jij ook hebt om geen nieuwe borsten te willen, of het nou vanwege het geld is, of omdat je zo’n ingreep gewoon niet meer ziet zitten, of omdat je je inmiddels hebt verzoend met je eigen borsten? Geen enkel ander mens mag jou als vrouw op welke manier dan ook toch onder druk zetten om jou toch van mening te doen laten veranderen.

Wees duidelijk. Zeg gewoon dat je het niet meer wilt. Mocht hij teleurgesteld reageren? Zegt hij dat hij dat niet van jou had verwacht of dat hij enorm uitkeek naar andere borsten? Ik klink misschien als een klootzak, maar laat je niet manipuleren. Zeg gewoon met een grote smile dat hij van dat geld nu zelf een penisvergroting, een balzakverkleining of een gebleekte anus kan gaan nemen. Als hij echt van jou houdt begrijpt hij het niet alleen, maar verzint hij vast wel een cadeau voor je verjaardag waar jij wel oprecht blij van wordt.

Liefs, Miriam.

Meer VROUW

