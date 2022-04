’Mijn zoon (20) heeft een relatie met een 37-jarige vrouw’

„Mijn 20-jarige zoon heeft een paar maanden geleden een 37-jarige vrouw ontmoet met wie hij nu een relatie heeft”, schrijft Loreen. „Hij is blij, maar ik iets minder. Ik twijfel aan alle kanten of dit nou een goede keuze is voor mijn zoon.”

„Ik vraag me af wat de beweegredenen zijn van deze vrouw om een relatie met zo’n jonge jongen aan te gaan. Daarnaast betwijfel ik of hij wel met een heldere blik naar de situatie kan kijken en of hij er wel echt zeker van is dat dit is wat hij wil. Als ik hem daarop aanspreek, valt dat niet in goede aarde. Bemoei ik me hier onterecht mee? Of zijn mijn zorgen terecht?”

Logische reactie

Marieke Ringrose, motivatiespecialist voor pubers, snapt de zorgen van Loreen. „Je eerste reactie is: ’huh?’ Het leeftijdsverschil is ook wel erg groot. Natuurlijk mag je dit als moeder ervaren, het is een logische reactie. Je wilt je kind beschermen, dus het is heel begrijpelijk dat je voorzichtig en bezorgd bent.”

Toch is het volgens Ringrose de kunst om in een situatie als deze te vertrouwen op het beoordelingsvermogen van je kind. „In dit geval gaat het om een 20-jarige jongen die inmiddels volwassen is en zijn eigen keuze maakt. Natuurlijk begrijp ik dat het voor een moeder van een jongen van 20 nog voelt alsof hij een kind is, en dat is ergens ook wel zo, maar toch blijft het een feit dat hij volwassen is en zelf beslist.”

Vertrouwen

„Vertrouw erop dat hij er vanzelf achter gaat komen of zijn keuze de juiste is. Je mag best aangeven dat jij het er moeilijk mee hebt, maar doe dat in een open gesprek zonder oordeel. Geef aan dat je het leeftijdsverschil lastig vindt en vraag of hij daar weleens over nagedacht heeft. Vraag wat hij leuk aan haar vindt en hoe hij hun relatie ervaart. Als je oordeelt, kunnen hij en zijn vriendin dat als een afwijzing opvatten. Wees daarom oprecht en let erop dat je hem geen dingen gaat verbieden. Dat kun je niet doen, hij is immers volwassen.”

„Wat hij daar vervolgens mee doet, is aan hem. Je plant in elk geval een zaadje, of je zorgen nou terecht zijn of niet. Misschien valt in een later stadium een kwartje en zal hij zich herinneren wat jij gezegd hebt omdat je gelijk bleek te hebben. Maar misschien ook niet: het kan ook net zo goed zijn dat het helemaal goed gaat en dat er niets is om je zorgen om te maken.”

Reden van zorgen

Ringrose raadt het Loreen wel aan om bij zichzelf te rade te gaan waar haar zorgen vandaan komen. „Dat kan ik natuurlijk niet invullen op basis van haar vraag, maar er kunnen allerlei redenen zijn. Misschien heeft deze moeder zelf nare ervaringen met een soortgelijke situatie, misschien vindt ze het moeilijk om haar zoon los te laten, maar het kan ook zijn dat ze zich minder belangrijk is gaan voelen door de komst van deze vrouw in het leven van haar zoon.”

In contact blijven

„Loslaten is heel moeilijk, dus dit soort gevoelens zijn heel begrijpelijk. Toch help je jezelf en je zoon het best door betrokken, oprecht en nieuwsgierig te blijven zonder dat je de negatieve gevoelens de overhand laat krijgen. Toon je dus ook nieuwsgierig naar zijn vrienden en geef aan dat je haar wilt leren kennen.”

„Tot slot is en blijft het belangrijk dat jij als moeder een veilige basis blijft voor je zoon. Stel dat je zorgen terecht waren en hij komt in een nare situatie terecht, dan moet hij zich welkom voelen om dat aan jou te vertellen. Als er iets misgaat, moet hij bij jou terecht kunnen. Veroordeel hem dus nooit.”