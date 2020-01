Ⓒ Mark Uyl

Ze scoorden al dikke hits met Als het avond is en Blauwe dag: Suzan & Freek, het duo dat samen zingt én woont. Met hun nummers helpen ze onbedoeld zelfs luisteraars die het even niet meer zien zitten. Zelf hebben ze daar geen last van: zij genieten bewust van alles wat ze nu meemaken.