Dit zijn de beautygeheimen van sterren als J.Lo, Máxima en Katja Schuurman

Beyoncé

Een glas wortelsap doet wonderen, zien we als we naar de huid van Beyoncé kijken. Het sapje werd door haar visagist Sir John Barnett sterk aangeraden en is inmiddels Beyoncés beautygeheim geworden. „Wortelsap zit bomvol caroteen, dit stimuleert de celvernieuwing van de huid”, aldus de make-upartist tegen Dutch Beauty Academy. Daarnaast eet de zangeres veel boerenkool voor haar perfecte huid. Hier zit namelijk vitamine K in, wat zou zorgen voor een goede bloedcirculatie. Heb je donkere kringen rondom de ogen, dan zou deze voeding helpen.

Jennifer Aniston

Actrice Jennifer Aniston vertelde aan lifestylesite Well+Good dat ze soms geen make-up draagt. „Je huid moet ook af en toe goed kunnen ademen. Daarom is een dag zonder make-up heel goed. Een ex zei ooit dat ik er beter uitzie zonder make-up. Less is more.”

Rihanna

Stoppen met alcohol en daarna veel water drinken is volgens Rihanna hét geheim als je last hebt van verstopte poriën, vlekken en wallen. Dat laat ze weten aan de Amerikaanse Elle. Ook mengt ze moisturizer met foundation voor een wakkere blik. Maar waar je volgens de ster echt op moet letten, is het gebruik van lippenstift. De aandacht zou hierdoor direct naar je mond gaan, waardoor mensen ervan uit gaan dat je de rest van je gezicht ook wel goed opgemaakt hebt. Slimme truc!

Katy Perry

Om een jeugdige look te behouden, maakt Katy Perry gebruik van ’traditionele behandelingen’. Katy probeert namelijk Panca Karma uit, een behandeling waarbij ze gebruik maakt van klysma’s (darmspoelingen). „Achteraf barst je van de energie. Je spoelt eigenlijk alle crap uit je lichaam, pun intended!”, vertelt ze enthousiast in een interview met het Australische radioprogramma ’Smallzy’s Surgery’.

Meghan Markle

Hertogin en actrice Meghan Markle barst van de beautygeheimen. In een interview met online beautyblad Birchbox zegt ze dat het slim is een beetje highlighter in je binnenste ooghoeken aan te brengen. Dit zou een wakkere blik geven. En wie altijd had willen weten wat er schuilt achter haar strakke knotje, krijgt ook antwoord: „Om weerbarstige haartjes in controle te houden, verstuif ik haarlak op een (oude) tandenborstel. Helpt goed om een strak dotje te maken.”

Prinses Diana

Volgens Mary Greenwell, haar persoonlijke visagiste, besefte prinses Diana goed dat ze make-up niet mocht onderschatten. Mary vertelde in een interview met Stylist Magazine dat ze Diana jaren geleden hét gouden beautygeheim gaf: rekening houden met je oogkleur. Blauwe ogen in combinatie met een blauwe eyeliner is volgens de visagiste een no-go. Maar Diana was eigenwijs: ze deed graag dingen anders en was alsnog te zien met een blauwe eyeliner. Haar geheim: doe eens wat anders en trek je niets aan van anderen.

Katja Schuurman

In maart deelde Katja eindelijk haar beautygeheim op Instagram. ’s Ochtends en ’s avonds het gezicht schoonmaken vindt ze uiteraard belangrijk, maar wat ons vooral opviel was haar lof voor factor 50. „Ook als het herfst of winter is en er eigenlijk geen zon is, is er altijd een straling die je huid kapot maakt. Smeer dus altijd factor 50”, zo luidt haar advies. Ook adviseert ze iedereen te kijken naar wat bij zijn of haar huid past.

Máxima

Last but not least: onze koningin Máxima. Hoe het komt dat haar huid altijd straalt? Dat weet make-up artist Michelle Stern. Aan RTL Boulevard verklapte ze dat Máxima al jaren Biotulin gebruikt, een biologische botoxgel. Deze zou gewonnen worden uit champagneblad en is dus echt puur organisch. Luxe!

