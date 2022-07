Wat is de tamponziekte en hoe voorkom je het?

„De tamponziekte wordt ook wel het Toxic Shock Syndrome (TSS) genoemd”, vertelt Kerkhof. „Dit syndroom wordt veroorzaakt door de bacterie stafylococcus. Wanneer je een tampon te lang in hebt, kunnen er stoffen afscheiden, genaamd toxinen, die in de bloedbaan komen. Hierdoor kan een bloedvergiftiging ontstaan, ook wel sepsis genoemd.”

De verschijnselen hiervan zijn:

Lage bloeddruk

Duizeligheid

Flauwvallen

Koorts

Hoofdpijn

Spierpijn

Vermoeidheid

Braken

Wat velen niet weten, is dat de ‘tamponziekte’ niet alleen bij vrouwen voorkomt. „TSS komt zowel bij vrouwen als bij mannen voor. Ook mannen kunnen dus TSS krijgen. TSS is een ziekte van het lichaam en kan, naast het te lang inhouden van een tampon, ook andere oorzaken hebben. De kans is groter dat je TSS krijgt wanneer je een lage weerstand hebt. Als mannen met een lage weerstand wondjes hebben, kan de bacterie ook binnendringen in de bloedbaan. Zo zie je bijvoorbeeld weleens drugsverslaafde zwervers die dit syndroom hebben.”

Maar maak je niet al te veel zorgen, want zo vaak komt het syndroom niet voor. „Het komt bij drie op de honderdduizend menstruerende vrouwen voor. Wanneer er bij dit syndroom niet snel gehandeld wordt, kán het dodelijk zijn, of kan er van alles gebeuren met je organen, zoals bijvoorbeeld nierfalen.

Het is daarom belangrijk om snel te handelen als je meerdere van de bovenstaande symptomen hebt. Dit doe je door gelijk naar de huisarts te gaan. Elk uur dat je later wordt behandeld als je bloedvergiftiging hebt, wordt het gevaarlijker. Een antibioticakuur gaat de bloedvergiftiging tegen en vaak genezen mensen weer.”

Voorkomen

Het voorkomen van de tamponziekte kan op verschillende manieren, vertelt Kerkhof. „Het is belangrijk om de risicofactoren te verlagen. Ten eerste raad ik sowieso aan om ’s nachts met maandverband in te slapen in plaats van een tampon te gebruiken. Dit verkleint de kans dat de tampon er te lang in zit.

Ten tweede raad ik aan om geen super absorberende tampons te dragen. Die tampons kunnen veel meer bloed opnemen en daardoor is de kans groter dat er een infectie ontstaat. En dan misschien het meest vanzelfsprekende: verwissel je tampon geregeld. OB adviseert om je tampon iedere drie tot zes uur te verwisselen. Na die zes uur loop je steeds meer risico op een infectie. Mocht je vaak vergeten je tampon te verwisselen, kan een wekker helpen. Als je toch liever ’s nachts een tampon wilt gebruiken, verwissel deze gewoon midden in de nacht.

Goede hygiëne

Er zit natuurlijk verschil in de mate waarop je bloedt. Als je op de allerlaatste dag van je ongesteldheid een tampon vergeet, is dat minder riskant. Hoe meer bloed, hoe meer bacteriegroei en toxineproductie. Maar hoe dan ook: goede hygiëne is het belangrijkste om te voorkomen dat je geïnfecteerd raakt.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.