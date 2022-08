Daghoroscoop 25 augustus - Jouw libido is sterker dan andere jaren, Maagd!

VANDAAG JARIG

Toenemende belangstelling zal uitgaan naar liefde en romantiek, occulte wetenschap, seks en persoonlijke veranderingen. Jouw libido is sterker dan andere jaren. Vooruitgang in jouw fysieke welzijn begint als de lastige planeet Jupiter je verlaat; eind dit jaar zul jij je al beter voelen dan ooit.

RAM

Jouw evenwichtigheid kan worden getest. Er kan wederzijds magnetisme ontstaan tussen jou en iemand die je moedig en sterk vindt. Je zult geen moeite hebben jouw gevoelens onder woorden te brengen. De sfeer wordt door diegene beïnvloed.

STIER

Een chaotisch sociaal leven heeft invloed op jouw gezin. Voldoe aan jouw verplichtingen maar dupeer jouw partner en kinderen niet. Treed mensen onpartijdig tegemoet of je ze aardig vindt of niet. Drink niet te veel koffie uit verveling.

TWEELINGEN

Wat je ook voorgeschoteld krijgt, geniet ervan, maar met mate. Begin geen hongerregiem als je wilt afvallen; eet verstandig. Pas op voor mensen die je voor hun karretje proberen te spannen. Focus op de dingen die je zeker weet.

KREEFT

De put dempen als het kalf verdronken is lost niets op. Speel op safe. Schrijf de ideeën die bij je opkomen op; je hoeft ze niet meteen uit te voeren. Volg instructies stipt op en wees tijdens gesprekken niet te arrogant. Er wordt op je gelet.

LEEUW

Maak geen ruzie over geld. Betaal terug wat je geleend hebt en houd emoties onder controle. Raak niet gedeprimeerd als je op zwart zaad zit; jouw financiële situatie gaat verbeteren. Als je gaat shoppen zult je vinden wat je zoekt.

MAAGD

Communicatiestoringen kunnen tot grote misverstanden en een verbroken relatie leiden. Met gevoel voor humor valt er veel te redden, maar als de problemen immens zijn moet je jouw verstand gebruiken. Negeer wat niet van belang is.

Weegschaal

Iemand in jouw omgeving heeft bijbedoelingen. Zelfdiscipline en concentratie zijn noodzakelijk. Jouw vermogen om je verbaal en op papier goed te kunnen uitdrukken komt van pas. Vraag anderen ook hun ideeën uit te dragen.

SCHORPIOEN

De aantrekkingskracht van een collega kan je uit balans brengen. Als je jouw beroeps en privéleven gescheiden houdt, hoef jij je geen zorgen te maken over roddels. Het is lastig om duidelijk te zijn zonder iemand te kwetsen.

BOOGSCHUTTER

Probeer rustig te blijven als iemand jouw tere snaar raakt. Je kunt wat overgevoelig zijn en dat levert aanvaringen op. Let op hetgeen je zegt en uit geen beschuldigingen. Ga je niet te buiten aan lekkernijen, alcohol of drugs.

STEENBOK

Een nieuw computerprogramma kan jouw creativiteit opvoeren, maar het zal tijd kosten om uit te vinden hoe het werkt. Uitverkoren worden voor een functie in een lokale groepering zal een opsteker zijn; laat zien wat je waard bent.

WATERMAN

Doordat jouw zelfvertrouwen toeneemt kun je met steeds meer mensen overweg. Dat betekent dat jij je overal in, maar ook uit weet te praten. Veranderingen die je nu aanbrengt zullen je geen windeieren leggen. Er is vraag naar je.

VISSEN

Vraag of aanvaard hulp bij een taak die te zwaar is om alleen te verrichten. Iedereen weet wel hoe competent je bent, maar soms is iets zo technisch of gecompliceerd dat de kans op fouten groot is. Mensen respecteren je.

