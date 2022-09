Zou jij 7 euro voor een frietje van de snackbar betalen?

Energiekosten zijn goed voor 20 tot 25 procent van de totale kosten van cafetaria’s. De Vereniging van Professionele Frituurder ProFri laat aan De Telegraaf weten dat veel snackbarhouders door de hogere energieprijzen overwegen hun tent te sluiten of de openingstijden te beperken. Maar velen kiezen ook voor een forse prijsstijging.

Drie keer zo duur

In de cafetaria van Arthur Sporken wordt een frietje drie keer zo duur, zo blijkt uit zijn gesprek met De Telegraaf. Een snack zal bij hem ongeveer vier euro gaan kosten. Het maandbedrag van zijn energierekening stijgt in januari namelijk van 1300 naar 2800 euro. Hij betwijfelt of de klant hierdoor nog langs zal komen, al zegt hij geen keuze te hebben. „Dit is mijn inkomen, het is geen vrijwilligerswerk, ik moet zelf natuurlijk ook eten.”

Reactie

Als de prijzen stijgen, gaat Patricia niet meer naar de snackbar.

Nadia vindt het zelf maken van friet sowieso al lekkerder.

Gerda is boos om de prijsstijging. Nu moet ze twee uur werken om het frietje terug te verdienen.

