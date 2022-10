Daghoroscoop 21 oktober - Je maakt fouten als je afdwaalt, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Maak de balans op van wat je in jouw carrière wilt bereiken en hoe ver je bent gevorderd met jouw doelstellingen. Financieel kun jij het je permitteren wat te freewheelen, de boog hoeft niet altijd gespannen te zijn, maar kom wel tijdig in actie om niet kwijt te raken wat je hebt verworven.

RAM

Reageer snel als zich in een overeenkomst verrassende ontwikkelingen voordoen. Laat je niet dwarsbomen door degenen wiens hulp of geld je nodig hebt. Toon je als een verstandig en onbuigzaam leider. Breng de avond door met vrienden.

STIER

Onvoorziene ontwikkelingen kunnen een gunstig effect hebben op jouw bezittingen waardoor jouw financiële situatie stabieler wordt. Neem afstand als een familieprobleem buiten proporties wordt opgeblazen.

TWEELINGEN

Het heeft geen zin om mensen ervan te weerhouden dingen te doen die zij zich hebben voorgenomen. Hoe zou jij zelf reageren? Concentreer je op jouw werk; je maakt fouten als je afdwaalt. Geef een goede fles wijn als relatiegeschenk.

KREEFT

Leuke plannen en ideeën hebben tijd nodig; noteer ze. Eventuele tegenwerking glijdt vandaag van je af. Toon zelfvertrouwen en wacht rustig af als je wordt opgehouden door zaken waarop je geen invloed hebt.

LEEUW

Werk moet grondig worden gedaan en met oog voor details. Ga er niet van uit dat deadlines van elastiek zijn en werk zo nodig over om op tijd klaar te zijn. Een avondje uit kan duurder uitpakken dan de bedoeling was.

MAAGD

Geniet van jouw eigen gezelschap als je geen zin hebt in anderen. Ga aan de slag met datgene waarover je al geruime tijd nadenkt, dan ben je vanavond heel tevreden. Tref voorbereidingen voor een etentje met een speciaal iemand.

WEEGSCHAAL

Zoek nieuwe uitdagingen als je het gevoel hebt in jouw huidige positie vast te roesten. Wees niet loslippig over zaken die onlangs beklonken zijn. Professionele wendingen leiden in jouw leven meermalen tot succes.

SCHORPIOEN

Verrassende gebeurtenissen kunnen je aan het denken zetten over jouw levensloop. Op liefde rust zegen; nog alleen kun je iemand ontmoeten die totaal verschilt van de mensen met wie je eerder omging. Mijd alcohol en drugs.

BOOGSCHUTTER

Door je bescheiden op te stellen kun je veroveren wat je wilt hebben. Geef jouw ego een dag vrij en laat anderen in de schijnwerpers gaan staan. Plannen voor een reis moeten misschien worden herzien. Maak je niet belachelijk.

STEENBOK

Gezamenlijke financiën worden overzichtelijker als jij jouw best doet exacter te zijn. Tijdens een familiebijeenkomst kan een aankondiging eenieder met stomheid slaan. Er kan goed nieuws zijn m.b.t. onroerend goed.

WATERMAN

Als je zelfstandig zaken wilt doen is van belang iemand te vinden die jouw denkbeelden steunt. Houd onderhandelingen zo eenvoudig mogelijk. Vrijgezellen kunnen iemand ontmoeten die hun hart sneller doet kloppen.

VISSEN

Het is van belang om ingesleten routine te herzien of jouw werkwijze te vernieuwen, zeker als je eigen baas bent. Stilstand is achteruitgang. Weeg jouw mogelijkheden zorgvuldig af. Leer met mensen omgaan op jouw eigen voorwaarden.

