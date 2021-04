Recept: Amandel-citroencake met frambozenjam

Ingrediënten:

~ 40 g bloem

~ 125 g amandelmeel

~ 2 tl bakpoeder

~ ½ tl zout

~ 225 g zachte gezouten boter

~ 200 g fijne kristalsuiker

~ 3 eieren

~ geraspte schil en sap van 1 citroen

~ 2 el frambozenjam

~ 4 el amandelschilfers, licht geroosterd in een droge koekenpan

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200 °C. Meng de bloem met het amandelmeel, bakpoeder en zout in een kom. Roer in een andere kom de boter en suiker tot een romig mengsel. Klop vervolgens een voor een de eieren erdoor en voeg per ei telkens een eetlepel van het bloemmengsel toe.

Spatel de rest van de droge ingrediënten erdoor en voeg dan de citroenschil en het citroensap toe. Vet een springvorm van 25 cm doorsnee in met boter. Doe het beslag in de vorm en bak de cake 25 minuten in het midden van de hete oven gaar of tot hij een mooi goudbruin korstje heeft.

Haal de cake uit de oven en laat ’m in de vorm helemaal afkoelen. Haal hem dan uit de vorm, verdeel de jam over de bovenkant en strooi de amandelschilfers erover. Klaar om op te dienen!