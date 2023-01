’Kinderen hebben recht op tijd met beide ouders, ook na een slechte scheiding’

Omhooggevallen patser

„Ik heb rapper Lil Kleine, om het voorzichtig uit te drukken, niet heel hoog zitten. Het hoofd van je vriendin (inmiddels ex Jaimie Vaes) tussen een autodeur pletten heeft niets met welke fatsoensnorm ook te maken, los daarvan vind ik het een omhooggevallen patser met zijn dure klokjes en gebral over centen. Maar Lil Kleine is ook vader. Vader van een jongetje dat hij een jaar niet heeft gezien. En dat hoort niet.

Gedreven door rancune

Moeders hebben over het algemeen na een scheiding een forse troef in handen. Vaders druipen af naar de nieuwe vriendin, een tijdelijk onderkomen of ze storten zich op hun werk en moeders slaan de armen beschermend om het kroost heen. Dat wat hij haar heeft aangedaan, zal hij niet ook bij de kinderen flikken. Ze weet vaak óók wel dat dit helemaal niet aan de orde is, maar gedreven door rancune is niets veilig.

FaceTimen

En zo zien talloze vaders hun kinderen door een breuk met mama niet of amper nog. In afwachting van het oordeel van een rechter moeten ze het doen met een incidentele keer FaceTimen of wat summiere berichtgeving van iemand die nog met beide vijandige kampen contact heeft. Ze hopen op een snelle totstandkoming van een omgangsregeling, maar dat wordt door menig moeder dan weer eindeloos gedwarsboomd. En wie heeft daar écht onder te lijden? Het kind, uiteraard.

Bloed koken

Wij vrouwen zouden het voor de grap in gedachten eens moeten omdraaien. Dat vaders hun kinderen meenemen en in afwachting van het oordeel van de rechterlijke macht bij mama en opa’s en oma’s, niet te vergeten, weghoudt. Denk het je eens in. Daar gaat je bloed van koken hè? Van het idee alleen al breekt je hart in duizend stukjes. Voor mezelf durf ik te stellen dat ik tot nagenoeg álles in staat zou zijn om zoiets te voorkomen.

Knallende ruzies

Die onmacht voelen vaders dus ook, moeders. Vaders, opa’s, oma’s; ze gaan kapot van het feit dat ze hun (klein)kind niet mogen zien. Niet zelden leidt dit tot explosies. Vaders die compleet door het lint gaan, al dan niet in bijzijn van de kinderen. Knallende ruzies tussen de ex-echtelieden. Het lijdt in extreme gevallen soms zelfs tot fataal geweld. Buitensluiting geeft nog meer woede, nog meer haat. En dan die kleintjes die daar op welke wijze ook getuige van zijn… Waarom zou je zoiets willen riskeren?

Treurig alternatief

„Kinderen moeten niet alleen dealen met het volstrekt onacceptabele gedrag van hun gekwetste ouders. Zij moeten ook dat gemis dragen. Lio heeft een jaar niet met zijn vader kunnen omgaan en mag het contact nu voorzichtig opbouwen met een beetje FaceTimen. Een beetje FaceTimen; wat een treurig alternatief voor samen stoeien of knuffelen. Na een scheiding hoort het kind beide ouders volop te blijven zien. Eens in de twee weken een uurtje is absurd. We hebben de mond toch zo vol over gelijkheid? Trek dat dan ook hierin door.

Excessen

Natuurlijk zijn er excessen waarbij het kind wel tegen de andere ouder beschermd moet worden. Maar in verreweg de meeste gevallen is de man dan wel niet de partner geweest waarop je hoopte – hij is wél een lieve en goede vader. Het maakt jou een slechte moeder als je je kind zijn liefde en aandacht onthoudt. Je kind heeft recht op tijd met jullie allebei.”

Meer VROUW

