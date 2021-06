Wil jij nog drie keer op de wang gekust worden?

Wandelen, thuis uit eten en niet meer op kantoor werken. In de coronatijd zijn er nieuwe hobby’s en ritmes ontstaan. Dit was voor velen geen probleem, bleek uit de enquête die we hielden onder de bezoekers van vrouw.nl. Een opvallend resultaat ging over het contact met anderen. Zo wil 85% liever niet meer gezoend worden bij wijze van begroeting. De helft hiervan wil het liefst ook de anderhalve meter in stand houden.

Opluchting

Ook al was het even wennen, denk aan de persconferentie over het stoppen met handen schudden waarna premier Rutte toch nog de handen van Jaap van Dissel schudde, we zijn nu toch gewend geraakt aan het afstand nemen. Ook op Twitter klinkt opluchting over het verdwijnen van de drie verplichte zoenen. De voornaamste redenen dat mensen het zien verdwijnen zijn sociaal ongemak en hygiëne.

Niet iedereen vond het kussen zo een groot probleem. ’Daar haal ik toch dat vaccin voor?’ wordt er getweet. Ook zijn er mensen die het willen blijven doen bij dierbaren.

Als laatste biedt deze twitteraar een alternatief aan.

