Fay is burlesque-artiest: ’Het blootste is met tepelkwastjes en een stringetje’

„De eerste keer dat ik burlesque zag, weet ik nog als de dag van gisteren” Ⓒ Esmée Franken

Echt wel een dingetje: 30 worden. Dé leeftijd dat je denkt dat je alles voor elkaar moet hebben. Maar ’alles’ betekent voor iedereen weer wat anders. Fay Loren (30) woont samen met haar vriend en dalmatiër in Amsterdam. Ze is fulltime burlesque-artiest. Dit artikel staat in de allereerste VROUW Glossy YOUNG.