Daghoroscoop 7 januari - Sterrenbeeld Steenbok: Let op je woorden!

VANDAAG JARIG

Begin dit jaar ligt de nadruk niet op je carrière, maar op je emotionele welzijn. Ondertussen kunnen zich echter op jouw werkterrein fraaie kansen voordoen en successen worden geboekt. Eind deze maand is een financieel mazzeltje mogelijk; een goed moment om een schuld af te betalen.

ZONDAG JARIG

Probeer zo vroeg mogelijk dit jaar jouw financiën gezond te maken en afstand te doen van bezittingen die je niet gebruikt of niet meer nodig hebt. Je gaat een financieel topjaar tegemoet en dat brengt voorspoed en een goede gezondheid met zich mee (want: geen stress). Je boft maar.

STERRENBEELD RAM

Relax en haal diep adem als je het gevoel hebt een regelkonijn te worden. Een verandering ten goede is nabij als het moeite heeft gekost je financiën op orde te krijgen. Een zakelijke partner kan je totaal verkeerd benaderen.

STERRENBEELD STIER

Of je aan het klussen bent of de laatste hand legt aan een opdracht, de telefoon of deurbel kan blijven rinkelen. Dat kan betekenen dat je bezig bent het andere mensen te veel naar de zin te maken of te behulpzaam bent.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Zelfexpressie neemt toe en zal degenen die talent hebben helpen om vooruitgang te boeken met een project. Vergelijk prijzen als je op zoek gaat naar een bijzonder cadeau dat een bres zal slaan in jouw spaargeld.

STERRENBEELD KREEFT

Jouw geest is actiever dan anders waardoor je het risico loopt zaken verkeerd te interpreteren. Je gave om verhalen te kunnen vertellen neemt ook toe en je zult in staat zijn een heel gezelschap meeslepend bezig te houden.

STERRENBEELD LEEUW

Ga aan de slag en verspil geen minuut van de constructieve energie waarover je nu beschikt. Je kunt een kunstwerk creëren of een bijzonder project tot een goed einde brengen. Romantisch word je minder goed bedeeld; maak geen ruzie.

STERRENBEELD MAAGD

Laat je niet van de wijs brengen door de grofheden van anderen; woorden zijn een reflectie van hun innerlijk en slaan niet op jou. Blijf je zelfverzekerde ik; geef en neem en luister meer dan het woord te nemen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een geschikt weekend om problemen op te lossen en beslissingen te nemen door ze praktisch te benaderen. Jouw creatieve energie neemt toe en dat wijst op een productieve periode. Maak plannen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Om je heen kan men humeurig of emotioneel zijn, waardoor het moeilijk zal zijn om helder te communiceren. Een uitstekend moment voor reflectie en om te proberen jouw eigen motieven te doorgronden.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

De kosmos zorgt voor invloeden van diverse aard. Hoewel het accent op geldkwesties zal liggen, zullen activiteiten achter de schermen beter verlopen dan financiële deals. Je creativiteit neemt toe en dat zal je verheugen.

STERRENBEELD STEENBOK

Let op je woorden; je kunt gemakkelijk iemand kwetsen. Ga wandelen als de gemoederen verhit raken; er schuilt niets verkeerds in om te proberen ruzies te voorkomen. Span je in voor mensen die hulp nodig hebben.

STERRENBEELD WATERMAN

De kosmos belooft een interessant weekend, maar je moet er wel de deur voor uit. Je hebt plannen en ideeën die op een praktische denkwijze zijn gebaseerd en zult jouw gedachten duidelijk en geïnspireerd kunnen uiten.

STERRENBEELD VISSEN

Nieuwe introducties zullen nieuwe deuren voor je openen en kunnen waardevolle contacten aan je netwerk toevoegen. Een aangeboren talent kan zich ineens manifesteren en kan je een schat aan bewonderaars bezorgen.

