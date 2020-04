Ben jij blij dat IKEA open is?

De wekenlange sluiting, gecombineerd met al die extra klustijd én de meivakantie, zorgt vandaag voor gigantische rijen bij IKEA. Bij alle vestigingen staan files en lange wachtrijen. Volgens een bezoeker kan de wachttijd inmiddels wel oplopen tot drie kwartier en zijn de wachtrijen nog langer dan die voor de Efteling.

Regels

De drukte leidde volgens een IKEA-woordvoerder niet tot problemen. Er gelden tal van maatregelen in de winkels. Zo mag er maar een beperkt aantal klanten - 1 klant per 30 vierkante meter - naar binnen en mogen er niet meer dan twee mensen samen. Ook mag er nog maar één persoon de ’inspiratieruimtes’ in, zijn er plexiglasschermen bij de kassa’s en klantenservice en wordt er gehandhaafd op het houden van 1,5 meter afstand.

Social

Op social media is de verontwaardiging groot. Mensen vragen zich af waarom honderden Nederlanders in de regen in de rij gaan staan als je ook online kan bestellen en we nog steeds worden geacht zoveel mogelijk thuis te blijven.

Wat vind jij? Ben je blij dat Ikea vandaag weer open is gegaan en ben je er misschien zelfs al vandaag geweest? Of vind je het nog veel te riskant en laat je dit soort winkels - net als tuincentra en bouwmarkten - voorlopig links liggen?