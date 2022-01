Coach Tim leert jou flirten als een pro: ’Zorg voor subtiele aanraking’

Even voor de duidelijkheid: flirten is een vorm van communicatie tussen mensen waarin met sensualiteit wordt gespeeld of seksuele interesse wordt getoond. Dat je het weet. Ook ik waag weleens een poging, met als meest bedenkelijke gelegenheid de begrafenis van een overleden werkgever. Op zich al geen heel gepaste plek voor avances, en dan ging het hier ook nog om de dochter van de overledene. Extra erg: mijn dubieuze actie was succesvol en inmiddels een dankbare anekdote voor de vrijdagmiddagborrel.

Toch heb ik als eind dertiger nog steeds niet die ene leuke vrouw gevonden. En ik zou er niet mijn spaargeld op zetten dat daar op korte termijn verandering in gaat komen. Ik zit zelfs al in de fase dat mijn moeder niet eens meer vraagt of ik met kerst ’nog iemand meeneem’. Geeft niets, maar misschien moet ik mezelf toch eens beter bewapenen voordat ik dat flirtslagveld weer op ga. Dus boek ik een cursus bij een flirtcoach, die mij vast alle do’s en don’ts in versierland kan bijbrengen.

Flirtcoach

Zo’n man is Tim Veninga (26), die in het schaamteloze boek Manslut beschrijft hoe hij met sluwe technieken dames het hoofd op hol wist te brengen. Niet echt een ideale schoonzoon, maar wel een man die mij kan vertellen wat succesvolle communicatie is met de andere sekse. Tim vertelt dat hij als flirtcoach al honderden mannen heeft geholpen. „Ik ga een week met ze op stap om te kijken waar ze de fout in gaan. Want ze komen natuurlijk niet bij mij als dat allemaal vlekkeloos gaat. Onderdeel is ook dat we de straat op gaan om vrouwen aan te spreken. Daar maak ik met een klein cameraatje opnamen van, die we later samen bekijken en analyseren.”

Tim komt vaak dezelfde valkuilen tegen bij zijn cliënten. „Je ziet dat veel mannen meteen een excuserende houding aannemen wanneer ze een vrouw aanspreken. ’Sorry dat ik zomaar op je afstap’ of iets dergelijks. Niet nodig! Een vrouw kan het toch ook heel leuk vinden als er iemand interesse in haar heeft? Mijn advies is dus: laat zien dat je een man bent die staat voor wie hij is en wat hij wil.”

Rechtop staan

Oké, geen sorry zeggen dus. Maar ook in de flirtwereld geldt dat maar liefst zeventig procent van de communicatie non-verbaal is. Tips om het benaderen van een leuke dame lonend te maken, gaan dan ook vooral over lichaamstaal. De flirtcoach: „Ik hoef denk ik niet te benadrukken dat je niet aangeschoten of dronken mag zijn. Moed indrinken is een absolute no go. En als je een vrouw leuk vindt, kijk haar dan gewoon recht in de ogen – laat knipogen voor wat het is – en stap meteen op haar af. Wacht je daar te lang mee, dan wordt de drempel alleen maar hoger. Ga naar die vrouw toe en zeg gewoon: ’Wat leuk om je te zien!’ Of iets in die trant. Ga je in elk geval niet in allerlei bochten wringen om een reden te verzinnen om haar aan te spreken. En ben je eenmaal in gesprek, maak jezelf dan zo groot als mogelijk. Nederlandse mannen gaan vaak in een gebogen houding staan. Door rechtop te staan, straal je zelfvertrouwen en balans uit. Mijn ervaring is dat vrouwen dat prettig vinden. Laat jezelf dus in je volle glorie zien.”

Traag bewegen

Een makkie tot nu toe, dit kan ik. Maar we zijn er nog lang niet, zo leer ik van mijn flirtcoach. „Het is het beste als je tijdens het gesprek je handen naast je lichaam houdt en geen drukke gebaren maakt. Nogmaals: rust en balans. Ik zeg het altijd maar zo: probeer te bewegen in een tempo zoals je doet wanneer je in een zwembad loopt.” Oeps – dat had ik graag tien jaar eerder geweten. Ik heb al die tijd toch echt jaloers naar Italiaanse mannen gekeken, die druk gebarend de ene na de andere schone het hof maakten.

Waarom werkte het bij hen wel? „Italianen zijn inderdaad meesterversierders, maar dat heeft in mijn optiek veel meer te maken met het feit dat het voor hen van jongs af aan veel normaler is om lichamelijk te zijn met vrouwen. En daarmee kom ik ook meteen bij mijn volgende tip als je aan het flirten bent: raak haar aan. Dat beweer ik niet alleen, ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een subtiele aanraking met bijvoorbeeld je arm of schouder ervoor zorgt dat zij een band met jou gaat voelen, en dat is, neem ik aan, toch de bedoeling. Dit is misschien wel de belangrijkste tip, hoewel ik snap dat het voor mannen best spannend is om iemand aan te raken. Maar hoe langer je ermee wacht, hoe meer het ’een ding’ wordt. Met als mogelijk gevolg dat wanneer je haar uiteindelijk toch aanraakt, dit ineens heel geforceerd kan voelen voor jezelf én voor haar. Probeer het dus gewoon eens.”

Kus op de wang

Dat laat ik me geen tweemaal zeggen. Op een warme vrijdagavond in een Amsterdamse wijk die wemelt van de single vrouwen, zouden de flirts mij om de oren moeten vliegen. Zeker in het café dat bekend werd als De Biergriet in Komt een vrouw bij de dokter van schrijver Kluun, want dat is inderdaad een zenuwcentrum van vrijgezellen met versierplannen. Ik spot clubjes vrouwen die weliswaar met elkaar in gesprek zijn, maar ook veelvuldig loeren naar een leuke man. Zo ook Esther, die ik rond de 40 schat en met wie ik nu tot driemaal toe de blikken heb gekruist. Volgens Tim is dit ongetwijfeld al tweemaal te veel als het gaat om het moment van toeslaan, maar goed. Ik verzamel moed en ga ervoor. „We kunnen wel blijven kijken, maar het kan niet anders of jij hebt zo nog een andere afspraak, dus vandaar dat ik maar meteen op je afstap”, hoor ik mezelf zeggen. Oeps, nog geen tien seconden onderweg en ik ga al gruwelijk in de fout. Ik mocht mezelf niet excuseren en nu doe ik het toch!

Wat haar betreft is er gelukkig geen man overboord. In rustig tempo en zonder onnodige armgebaren – wel even wennen – kabbelt het gesprek gezellig voort met de charmante Esther, die ook nog eens over een goed stel hersens blijkt te beschikken. Klein minpuntje: dat vindt haar vriend ook. Hij kan volgens haar elk moment binnenstappen, omdat ze gezellig ’een hapje’ gaan eten. Maar vriend of niet – Jelle blijkt die spelbreker te heten – er is in elk geval geflirt. En het mag gezegd: meteen op iemand afstappen kan inderdaad weinig kwaad.

Beet?

Die eerste poging viel dus niet tegen, maar er kan natuurlijk altijd een tandje bij. Op een tuinfeest waar iedereen elkaar vertelt hoe fantastisch het met ze gaat, zie ik de nodige leuke vrouwen. Eentje springt eruit, en niet alleen omdat ze als één van de weinige dames alleen staat, maar ook door een fantastisch stel benen, een bijpassend gezicht en een glimlach om meteen vrolijk van te worden.

Meerdere malen kijken we elkaar even recht in de ogen en zelfs een (gemeende) glimlach van mijn kant wordt meteen beantwoord. Dat is mijn teken. Meteen loop ik op haar af, geef een kus op haar rechterwang en zeg: „Ik moet nu weg, maar ik bel je snel.” Om vervolgens – in zwembadtempo uiteraard – naar de garderobe te lopen. „Maar ik heb je helemaal niet gesproken vanavond”, hoor ik ineens achter me. Heb ik beet? Ad rem antwoord ik: „Dat kan nog steeds, dan moet ik alleen wel even je nummer hebben…” Femke’s nummer begint met 06-11 en de rest weet alleen mijn telefoon.

Feiten over flirten

Het woord flirten vindt zijn oorsprong in de zestiende eeuw in Frankrijk waar de uitdrukking conter fleurette (vrij vertaald ’in bloemetjes praten’) werd gebruikt voor een man die lieflijk en frivool sprak om een vrouw het hof te maken. De Engelsen maakten daar flirting van en wij weer flirten.

Maar liefst 92 procent van de Nederlanders zegt flirten te zien als een spelletje, en driekwart geeft toe het geregeld in de file te doen.

Uit Duits onderzoek blijkt dat vrouwen en mannen na een halve minuut flirten al weten of de ander een geschikte partner is.

En vrouwen dan?

Natuurlijk ligt het alleenrecht voor flirten niet bij de mannen. Wat kan coach Tim ons meegeven?

„Zorg dat je open en benaderbaar overkomt als een man naar je kijkt. Dus vouw niet je armen over elkaar, maar hou ze naast je lijf. Zo zorg je voor een open lichaamshouding.”

„Veel vrouwen hebben de neiging om hard to get te spelen. Besef dat mannen al heel bang zijn als ze op je afstappen en die tactiek dus alleen maar averechts werkt. Dus word je benaderd en vind je diegene leuk, toon dan interesse en stel hem ook een vraag.”

„Daar gaan we weer: raak hem aan! In mijn ervaring vinden mannen het ook geweldig als een vrouw het initiatief neemt. Dat wil zeggen: als je bijvoorbeeld als eerste naar hem glimlacht. Daarna is het raadzaam om het initiatief aan hem te laten, zodat hij in elk geval het idee heeft dat hijzelf de verovering tot stand heeft gebracht.”

