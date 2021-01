Discussie voeren over vaccineren? Mij niet gezien!

Hoor en wederhoor toepassen zit in mij. Als kind al was de opmerking dat iets ‘leuk’ of ‘stom’ was niet voldoende. Waaróm iets leuk was of waaróm iets stom diende verklaard te worden. Soms bleek iets wat ik had omschreven als ‘leuk’ namelijk helemaal niet zo leuk te zijn. En iets dat ik stom dacht te vinden bleek achteraf best wel leerzaam te zijn.

Ik ben er heilig van overtuigd dat je, wanneer je op die manier naar dingen leert kijken, je vanzelf kritisch wordt op dat wat wordt gezegd, dat wat je hoort en dat wat je leest. Dat ik door die houding een aantal keer de klas uit werd gestuurd was een logisch gevolg daarvan. Dat ik door die houding menig keer werd buitengesloten door een groep ook. Meelopen met de rest zit gewoon niet in mij. Doen wat mij wordt opgedragen ook niet. Eerst wil ik weten waarom dat van mij wordt verwacht. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik afga op feiten en dat ik vertrouw op de wetenschap. Want als er een ding als een paal boven water staat, is dat wanneer iets wetenschappelijk kan worden bewezen dat dan ook zo is.

’Of erger nog: ze vinden vaccineren onzin’

Dat is dan ook precies de reden waarom ik, even ongenuanceerd gezegd, tegenwoordig het onderwerp vaccineren met mensen die zich er kritisch over uitlaten mijd. Vooral wanneer het wordt uitgesproken door mensen die beweren dat ze die hele lockdown en dat coronagedoe spuugzat zijn, maar tegelijkertijd zeggen dat ze zich toch echt nog niet gaan laten vaccineren omdat ze dat hele vaccin nog niet veilig genoeg achten. Of, nog erger, dat ze dat hele vaccineren onzin vinden omdat er elk jaar heel veel mensen overlijden aan een griepje en dat ze vertrouwen op hun immuunsysteem.

Ik geef ze gewoon gelijk. Ik weet namelijk inmiddels dat als ik doorvraag, ik altijd merk dat ze ergens wel een klok hebben horen luiden maar geen idee hebben waar de klepel hangt. Natuurlijk is een gezond werkend immuunsysteem in staat om tegen het coronavirus voldoende afweerstoffen aan te maken (dat heet overigens microvaccinatie) maar hoe weet je dat jouw immuunsysteem goed werkt? Dat weet je helemaal niet, maar vooruit.

„Het vaccin is nog niet veilig genoeg.” Nee, duizenden virologen en microbiologen en ontelbaar veel ander soorten wetenschappers hebben wereldwijd de handen ineengeslagen en komen na talloze wetenschappelijke onderzoeken en trials aankakken met een vaccin waardoor er na vaccinatie ineens andere ziektes zullen gaan opdoemen. Wat denk je zelf?

Het gezonde verstand overwint

Als eenmaal het idee dat die hele vaccinatie ergens niet klopt iemands ‘mening’ is geworden, dan krijg je die ‘mening’ er gewoon niet uit. Ook niet als je aan komt zetten met keiharde feiten, cijfers en grafieken met dan toch nog nodeloze energieverslindende discussies tot gevolg. Want: wie zegt mij dat die cijfers kloppen? Uh? Dat zijn cijfers gestoeld op wetenschappelijk onderzoek? „Ja doei. Dat is jouw mening.”

Dus daarom vermijd ik - om de lieve vrede maar te bewaren - tegenwoordig mensen die zich kritisch uitlaten over vaccineren, maar wel zuchtend uitspreken dat ze dat hele coronagedoe zo zat zijn als de pest. Vind ik dat leuk? Nee. Vind ik dat stom? Ook niet. Want ik weet dat uiteindelijk het gezonde verstand overwint. Zelfs die ene epidemie die eeuwenlang bestond kwam tot stilstand toen het merendeel van de bevolking eindelijk besefte dat goede hygiëne, in tegenstelling tot het dragen van vuile lappen en het uitblazen van rook, toch echt de enige remedie bleek te zijn tegen de pest. Nu maar hopen dat dat gezonde verstand nu sneller werkt.