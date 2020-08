Daghoroscoop zaterdag 22 augustus

VANDAAG JARIG

Het jaar als geheel ziet er gezond en gelukkig uit; geniet ervan. De nadruk zal liggen op plezier en creativiteit. Als Maagd is plezier verweven met werken en discipline – dat is uw wezenskenmerk; werken is voor u plezier en u zult in de loop van het jaar uw werk steeds leuker gaan vinden.

ZONDAG JARIG

Uw gezondheid lijkt goed; in het begin van het jaar misschien iets beter dan aan het eind. Met Uranus in uw teken kan sinds maart 2019 het geloof in uzelf zijn beproefd, evenals uw religie en levensfilosofie; tegen de tijd dat deze u verlaat, zult u een ander mens zijn met een andere visie.

RAM

Maak geen ruzie over de besteding van het gezinsbudget en uit u niet te kritisch over de prestaties van naasten. Doe wat gymnastiek als u een beetje opgefokt bent of mediteer om tot rust te komen. Lap de ramen of maai het gras.

STIER

U kunt behoorlijk op uw poot spelen als u uw zin niet krijgt. Wees wat minder een control freak en stel u wat soepeler op. U wilt het niet toegeven, maar u hebt veel behoefte aan aandacht. Aanvaard eens iets zonder vragen te stellen.

TWEELINGEN

Verzamel moed en praat het uit als u al een tijdje met iemand overhoop ligt. Dat is misschien een onplezierig advies, maar u krijgt er geen spijt van. U kunt iets pijnlijk ontdekken over een vriend(in), maar het beeld is incompleet.

KREEFT

Help vrienden een handje; u bent energiek genoeg. Hoewel u het goed bedoelt kunt u in een groep te kritisch overkomen. Houd afstand en zet in precaire situaties wat humor in. Mijd speeltafels; de kans is groot dat u verliest.

LEEUW

U zult er volgende week profijt van hebben als u dit weekend overwerkt. Stel er iets tegenover als dat uw gezin teleurstelt. Besef dat tijd die afsnoept van uw privéleven niet in geld is uit te drukken. Doe samen ook iets leuks.

MAAGD

Loop niet te hard van stapel als u begint met een huiselijk project; u kunt zich meer hebben voorgenomen dan u kunt waarmaken. Bezuinig niet op materialen; goedkoop is maar al te vaak duurkoop.

WEEGSCHAAL

U verdient in uw leven makkelijk geld; voorkom dat u het net zo makkelijk kwijt raakt. Koop, als u van luxe houdt, kwaliteit die in waarde aan toenemen. Neem u voor om aan alles wat u onderneemt plezier te beleven.

SCHORPIOEN

Iemand kan u teleurstellen omdat uw verwachtingen te hoog gespannen zijn of de mentaliteit van vrienden valt tegen waardoor u zich het liefst van hen zult afwenden. Doe het en verspil er verder geen woorden aan.

BOOGSCHUTTER

Sta vroeg op; u zult uw tijd nodig hebben. U kunt uw loopbaan een duw in de goede richting geven via professionele of sociale activiteiten. Wat u ook doet, doe het zo goed mogelijk. Houd een plan achter de hand.

STEENBOK

U zult veel inzet nodig hebben en er hard aan moeten trekken om hogerop te komen. De weg die u moet gaan zal lang blijken. Een ongewone romance kan u echter motiveren. Creatieve uitingen zijn een goede uitlaat voor frustratie.

WATERMAN

Ga allerlei klusjes doen als u energiek genoeg bent. Word niet boos als iemand u muggenzifterij verwijt. Profiteer van uw huidige conditie, maar put uzelf niet uit. Doe zondag iets wat u graag doet, maar spring niet uit de band.

VISSEN

Als u te vrij wilt zijn binnen een relatie, loopt deze mis. Acceptatie is nodig voor een stabiel gevoelsleven. Verwacht van de ander niet dezelfde karaktertrekken die u heeft. Zeg wat u te zeggen hebt liever met humor dan te scherp.