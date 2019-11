Weekhoroscoop week 47

Ram

Liefde: Jij en je geliefde voelen elkaar prima aan. Zonder er veel worden aan vuil te hoeven maken passen jullie je wensen aan elkaar aan of komen jullie elkaar halverwege tegemoet.

Financiën: Omdat je deze week een scherpe kijk op de dingen hebt, weet je nu ook precies wat wel of niet verstandig is met het oog op je financiën. Ook al wil je hart iets nog zo graag, als je verstand erop tegen is houdt het gewoon op.

Werk: Je hebt het even helemaal gehad. ’s Morgens kom je lastig je bed uit en eenmaal op je werk ben je snel afgeleid of vallen je ogen haast dicht. Is het mogelijk dat je oververmoeid bent?

Persoonlijk: Je bent mentaal beter opgewassen tegen geroddel of ander gedoe met personen waar je eigenlijk niets mee hebt. En gelijk heb je, waarom zou je je druk maken om mensen die kennelijk ook niets hebben met jou?

Stier

Liefde: Er staan nieuwe dingen te gebeuren op het gebied van je thuissituatie. Wellicht vanwege plannen die jij en je geliefde zelf hebben gemaakt, maar misschien worden jullie ook wel verrast? Eind deze week weet je meer.

Financiën: Je maakt je enigszins zorgen om je financiële situatie of om de manier waarop deze zullen gaan verlopen in de naaste toekomst. Probeer niet al te veel beren op de weg te zien, jouw financiën heb je altijd nog zelf in de hand. Kwestie van participeren!

Werk: Samenwerken is niet aan jouw besteed deze week. Het liefst werk je even vanuit huis of verkas je met je laptop naar een strandtent met uitzicht op zee. Is dit echt niet mogelijk, breng dan in elk geval de pauzes alleen door.

Persoonlijk: Pas op in het verkeer. Net als je even in gedachten bent of de andere kant op kijkt, kan het gebeuren dat je prompt bovenop iemand zit. Houd je ogen open en je aandacht erbij!

Tweelingen

Liefde: Maak van je hart geen moordkuil. Stel jezelf wat meer open naar je partner met betrekking tot je diepere gevoelens of emoties. Wat voelt goed en waar ben je bang voor? Praat erover, je geliefde zal het waarderen dat je hem of haar hierover in vertrouwen neemt.

Financiën: De plannen die je hebt gemaakt zullen al met al een flinke smak geld gaan kosten. Desondanks ben je vastbesloten om dit door te zetten. Dit is gewoon iets wat je echt heel graag wilt.

Werk: Je bent zeer behulpzaam. Niet omdat het moet of omdat het kan, maar gewoon omdat je dit zelf graag wilt. Het maakt ook niet eens zo heel veel uit wie het is, anderen even een helpende hand bieden geeft je een goed gevoel.

Persoonlijk: Het is een fijne week om samen met vrienden iets leuks te ondernemen. Zelfs als je denkt dat je er geen behoefte aan hebt of te moe bent, pakt een gezamenlijk uitje meer dan goed uit.

Kreeft

Liefde: Omdat je deze week super lekker in je vel zit en niet ontevreden bent over jezelf, voelt je partner zich ook extra goed bij jou. Je straalt een bepaalde rust en gezelligheid uit die zeker ook bevorderlijk werkt voor de relatie.

Financiën: Je kunt beter kenbaar maken of überhaupt erkennen waar de schoen wringt op financieel gebied. Als je nu de confrontatie niet aangaat, zou het later wel eens een stuk lastiger kunnen worden om orde op zaken te stellen.

Werk: Indien je in groepsverband werkt, gaat dit je deze week zeer goed af, vooral de eerste helft van de week. Afgezien van het feit dat jij duidelijk de drijvende kracht bent, creëer je ook moeiteloos een positieve sfeer.

Persoonlijk: De verleiding om even te ontsnappen aan alle drukte is groot. Pas op dat je geen risicovol gedrag vertoont of te diep in het glaasje kijkt waardoor je misschien gekke dingen gaat doen waar je achteraf spijt van krijgt.

Leeuw

Liefde: Het ontbreken van non verbale communicatie kan tot problemen leiden. Dit kan gebeuren op WhatsApp waarbij gezichtsuitdrukkingen verloren gaan, maar ook gewoon thuis en jullie bepaalde signalen gewoon niet opvangen van elkaar.

Financiën: Een extraatje waar je eigenlijk al op had gerekend blijkt niet door te gaan. Daar gaan je plannen! Kom, Leeuw. Er zijn ergere dingen. Wat in het vat zit verzuurt niet!

Werk: Het is geen goed moment om werk te doen waarbij een ijzersterke focus is vereist. De aandacht ontbreekt namelijk hier en daar waardoor de kans groot is dat je steekjes laat vallen.

Persoonlijk: Probeer wat meer open te staan voor nieuwe dingen en wat minder vast te houden aan oude (of ouderwetse) opvattingen. Geef het gerust wat tijd, na een poosje wil je niet anders meer.

Maagd

Liefde: Je hebt niet alleen de behoefte om je geliefde een beetje te beschermen, ook denk je exact te weten wat wel of niet goed voor je partner is. Hoewel je het oprecht goed bedoelt, wordt deze vorm van zorgzaamheid niet echt gewaardeerd.

Financiën: Het is typisch zo’n week waarin je jezelf echt even op de vingers moet tikken. Je komt deze week meerdere malen in de verleiding om te veel geld uit te geven aan nutteloze dingen.

Werk: Werkzaamheden die je aan vroeger herinneren brengen je in een weemoedige bui. Ondanks je niet terug zou willen naar de baan of het bedrijf waar je even aan moet denken, brengt het toch even een glimlach bij je teweeg.

Persoonlijk: Via via ontmoet je iemand met wie je een leuke klik hebt. Waarschijnlijk hebben jullie een gezamenlijke hobby of werken jullie in dezelfde branche waardoor jullie veel hebben om over te praten.

Weegschaal

Liefde: Je zit deze week wat minder lekker in je vel. Je voelt jezelf niet optimaal aantrekkelijk of misschien vind je jezelf wat te zwaar. Wanneer je partner je probeert op te beuren met een complimentje krijgt hij of zij de wind van voren. Grote kans dat je hormonen momenteel de grootste boosdoeners zijn.

Financiën: Na lang twijfelen ben je er eindelijk achter wat je wilt. Dit is een goed moment om je plannen voor de toekomst concreet te maken of zelfs al in gang te zetten. Wel zul je er iets anders voor moeten laten.

Werk: Met de mannen op het werk botert het momenteel niet zo. Misverstanden en irritaties volgen elkaar in rap tempo op deze week. Met de dames echter kun je prima door één deur en met een paar in het bijzonder.

Persoonlijk: Hoewel je serieus nadenkt over het actief betrokken zijn als vrijwilliger bij een bepaalde organisatie, komt het er toch (nog) niet van. Voor je het weet heb je het zomaar weer druk en staan je goede voornemens voorlopig weer op het tweede of derde plan.

Schorpioen

Liefde: Zodra je honderd procent eerlijk tegen jezelf durft te zijn, kun je ook open kaart spelen tegen over je partner. Althans, dit is zeer aan te raden. Het wegstoppen van gevoelens werkt niet bepaald in je voordeel. Nu niet en straks ook niet.

Financiën: De behoefte om jezelf te troosten of te belonen kan resulteren in een te grote uitgave aan iets waar je te weinig van zult genieten. Troost of beloon jezelf met iets wat niets kost of in elk geval niet zoveel dat je er later spijt van krijgt.

Werk: Men is het niet helemaal met je standpunten eens, maar dat geeft niet. Je hebt namelijk direct je woordje klaar en eigenlijk is er geen speld tussen te krijgen. Hoewel men voet bij stuk houdt, creëer je hiermee wel meer begrip voor jouw visie.

Persoonlijk: Vooral de tweede helft van de week is het fijn om weer eens wat vrienden thuis uit te nodigen. Je hoeft hiervoor helemaal geen speciale dingen in huis te halen of gek te doen. Het is gewoon gezellig bij je. Om de simpele reden dat jij gezellig bent.

Boogschutter

Liefde: Je bent nu extra gevoelig en niet alleen op emotioneel gebied. Op het seksuele vlak wordt het extra genieten deze week, mits je partner exact weet wat qua kietelgehalte wel en niet geoorloofd is.

Financiën: Je twijfelt of je bepaalde zaken wel goed hebt aangepakt. Ja, Boogschutter. De kans dat dit het geval is echt héél groot. Sommige dingen hebben gewoon wat meer tijd nodig om te groeien.

Werk: Vooral met personen van het andere geslacht kun je nu goed communiceren. Op de één of andere manier zitten jullie meer met elkaar op één lijn. Met collega’s van hetzelfde geslacht als jij is dit deze week helaas een ander verhaal.

Persoonlijk: Als je al een poosje rondliep met het idee de buren (weer) eens uit te nodigen voor koffie of een borrel, is dit een goed moment. De sfeer is goed en zowel jij als de mensen om je heen zijn gemoedelijk gestemd.

Steenbok

Liefde: Hoewel je deze week gemakkelijk je gevoelens onder woorden kunt brengen, kan de communicatie met je partner toch nog wel wat problemen opleveren. Misschien is het beter om eerst een vriendin om advies te vragen.

Financiën: Belangrijke beslissingen op financieel gebied kun je beter nog even voor je uit schuiven. De kans dat je net de verkeerde keuze maakt is groot. Stel nog even uit tot morgen wat je vandaag niet hoeft te doen.

Werk: Maak je niet druk om kleinigheden. Door je te veel te focussen op luttele bijkomstigheden kan je werk onnodig extra vertraging oplopen. Zonde van de tijd!

Persoonlijk: Waak voor impulsieve acties. Het is absoluut goed om jezelf uit te spreken, maar maak de dingen niet groter dan ze zijn en voorkom dat je iemand onnodig tegen de schenen schopt.

Waterman

Liefde: Je hebt deze periode minder behoefte om over jezelf te praten. Liever geef je alle aandacht aan je partner. Je hebt het gevoel dat er iets is waar hij of zij niet over wil of durft te praten. Dit is de ideale week om hier voorzichtig achter te komen.

Financiën: Gevoelsmatig weet je nu precies wat je moet doen met betrekking tot je plannen op financieel gebied. Toch doe je er verstandig aan er nog een nachtje over te slapen. Op je gevoel afgaan is op zich niet verkeerd maar ook niet altijd juist. Gun jezelf een second opinion.

Werk: Je creativiteit draait overuren. Door het minste of geringste raak je geïnspireerd. Niet alleen met het oog op het krijgen van nieuwe ideeën, ook op het gebied van het oplossen van problemen. Doordat je snel verbanden legt ruim je moeiteloos obstakels uit de weg.

Persoonlijk: Je hebt momenteel niet zo veel met strakke regeltjes en verplichtingen. Liever ga je even gewoon je eigen weg en doe je je eigen ding. Dus gewoon lekker ‘nee’ zeggen tegen anderen en ‘ja’ tegen jezelf!

Vissen

Liefde: Je gevoelens en gedachten zijn nogal intens maar helaas niet bijster stabiel. Het gaat alle kanten op waardoor het tussen jou en je partner ook niet helemaal top gaat. Doordeweeks valt het nog wel mee, maar zondag barst de bom.

Financiën: Hoewel er nog veel rekeningen moeten worden betaald, heb je geen reden tot klagen. Geld komt binnen en gaat er ook redelijk snel weer uit, maar desondanks blijft alles netjes in balans.

Werk: Er is weinig dat je van je stuk kan brengen en de dingen die eventueel onrust zouden kunnen veroorzaken wuif je bij voorhand weg of ontwijk je handig door van onderwerp te veranderen. Heerlijk om zo overal tussendoor te kunnen fietsen.

Persoonlijk: Discipline is iets waar het je deze week hier en daar helaas aan ontbreekt. Op elk gebied. Geen goede week dus om klusjes te doen waar veel concentratie mee gemoeid is of voor het aangaan van nieuwe uitdagingen, al dan niet met jezelf.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.