Waarom sleuren Afrojack en Amanda hun dochter mee in deze rel?

In een tijd waarin we voornamelijk opgesloten zitten tussen de vier muren van onze huizen en een halfje wit bij de bakker halen al een uitje is, smullen we misschien wel harder dan ooit van showbizzrellen. De schaamteloosheid waarmee een groot deel van de sterren vuiligheid op straat werpt, blijft me verbazen.

Volwassen mannen

Neem de fittie tussen Gordon en Gerard Joling over hondje Toto bijvoorbeeld. Het niveau is zo laag en lelijk, dat het vanzelf vermakelijk wordt. Ik lees hun onophoudelijke woordendiarree op Instagram en kan het beeld van een puberruzie niet van me afschudden. Dit doe je als je 14 bent en stijf van de hormonen staat. We hebben het hier over twee volwassen mannen; hoe kán dat?

Knoop in mijn maag

Zo’n ruzie om een hond schaadt verder niemand. Wij aanschouwen het, lachen erom en gaan weer over tot de orde van de dag – beetje thuiswerken in een joggingbroek. Donderdag viel mijn oog op een BN’er rel waar ik echt een knoop van in mijn maag kreeg. Afrojack schijnt zijn 8-jarige dochter Vegas al een jaar niet meer te zien. Daar geeft hij zijn ex Amanda Balk de schuld van die op haar beurt weer de nieuwe vrouw van de dj de schuld van de ellende geeft.

#teamVegas

Ik zal het nooit begrijpen, ruzies tussen exen waar kinderen in worden meegesleurd. En Vegas wórdt hierin meegesleurd. Twee volwassen mensen hebben, met hun volle verstand, besloten elkaar in de media de tent uit te vechten. Onder het mom ‘ik laat me dit niet zeggen’, doen ze allebei het woord, opdat het publiek een keuze kan maken; #teamAmanda of #teamAfrojack. Maar hoe staat het dan met #teamVegas? Het enige team dat écht telt?

Haat

Lief kind, zou ik het meisje bijna willen schrijven: Ze bedoelen het niet zo. Ze houden zonder twijfel ongelooflijk veel van je, allebei, alleen ze haten elkaar soms zo erg dat ze even niet meer helder kunnen nadenken. Liefde overwint alles, zeggen ze. Maar onderschat de kracht van haat niet. En als haat ergens lekker kan rond woekeren, is het wel in verbroken relaties. Je zult de voormalig stellen de kost moeten geven die elkaars bloed nu wel kunnen drinken. Dat ze daarmee hun kinderen pijn doen, zien ze gewoonweg niet. Verblind, inderdaad.

Kansloze erfenis

Amanda en Afrojack doen het voor een groot publiek en trekken er alle aandacht mee. Ik zie het uitvechten van ruzies ook best vaak in kleinere kring voorkomen. Een gekrenkte vrouw die op Twitter vertelt wat een enorme lamlul de vader van haar kinderen is. Of een man die zijn ex op Facebook door het slijk haalt, alleen omdat zij verliefd werd op een ander. Allemaal voor eeuwig vastgelegd voor het nageslacht. Een kansloze erfenis, wat moet een kind ermee.

Ik heb inmiddels heel veel kinderen van gescheiden ouders gesproken en als kind-van én zelf gescheiden, zou ik mezelf bijna een ervaringsdeskundige willen noemen. Het onderzoek dat ik de afgelopen jaren deed is wat uit de lucht gegrepen en ook zeker niet wetenschappelijk onderbouwd, maar ik ontdekte één gemene deler in deze enorme groep: het leed is geen leed meer als ouders blijven liefhebben.

Grenzeloos

Liefhebben houdt niet in dat je samen het bed of een huishouden deelt. Liefhebben houdt in dat je met respect over elkaar praat. Vriendelijk blijft. Elkaar niet hardop haat en liever ook niet in stilte. Dat je samen grenzeloos houdt van de kinderen die je gemaakt hebt. Voor altijd. Geen kind gaat het ooit begrijpen, die plotselinge haat van ouders. Het levert alleen maar verdriet en verwarring op. Het kent alleen maar verliezers. Stop ermee. En al helemaal met het delen van je frustraties met de wereld.