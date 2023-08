Oma geeft kleinzoon zwemles: ’Tranen in mijn ogen’

„Het vak van zwemonderwijzer oefen ik al vijfentwintig jaar met veel passie uit. Het blijft altijd een uitdaging om kinderen te leren zwemmen, welk kind dan ook.

Alle afzwemrondes die je doet zijn heel bijzonder. Iedereen die afzwemt is uniek voor mij. Je bouwt toch een band met ze op en probeert ze zo goed mogelijk te begeleiden naar het einde toe. Soms krijg je een bijzondere kans.

Twee jaar geleden kreeg ik de vraag om mijn oudste kleinkind zwemles te gaan geven. Ik ging de uitdaging aan. Hoe zou het gaan vroeg ik me af: zou hij luisteren en de opdrachten van mij willen aannemen? Het is een speciaal jongetje, gevoelig voor extreme prikkels en heel leergierig.

Schoolslag

De eerste les krijg ik van hem een ere-titel. Ik word Juf-Oma. Ik voel mij trots. Het lijkt allemaal heel voorspoedig te gaan, maar dan lopen hij en ik tegen de schoolslag aan. Het lukt niet. We hebben van alles geprobeerd en veel hulp gevraagd. Ik heb mijn ideeën erover, maar dan heb ik toch ook rekening te houden met een moeder-dochter relatie. Hoe gaat mijn dochter op het nieuws reageren? Hoe ga ik vertellen dat ik hulp buiten de deur moet gaan zoeken? Deze Juf-Oma heeft een redelijke volle rugzak met kennis en mogelijkheden. Ik geef oefeningen om thuis te doen, maar het gaat niet zo snel als ik zou willen.

De andere kinderen in zijn groep gaan ook gewoon door en ik moet zeggen dat ik hen moet laten afzwemmen. Hoe moeilijk ik dat ook vind, hij moet nog even door oefenen. Het is goed opgepakt en er wordt hulp buiten de zwemlessen gezocht. De ’professionals’ bevestigen mijn vermoeden en geven bijna dezelfde opdrachten als ik al gedaan heb. Goed gezien door mij. Thuis wordt er heel hard gewerkt, want hij wil zo graag dat A-diploma. Alle kinderen in de klas hebben al A of meer en hij nog niet. Dat is niet zo leuk. Ik probeer hem daarin te begeleiden en zie langzaam verbetering.

Afzwemmen

Zo vlak voor deze vakantie spreken we af dat we nog één keer alles zullen oefenen. Als dat goed gaat, kunnen we die week daarna afzwemmen. Wat hij niet weet en zijn ouders wel, is dat we al lang aan het afzwemmen zijn. Zonder publiek - dat zou hij niet trekken - en zonder dat hij het weet. Geen druk en lekker doen wat we altijd doen: leuk, speels en zeer serieus.

Aan het einde van de les vraag ik wat hij ervan vond: nou dat raad je natuurlijk wel. De week daarna wil hij wel afzwemmen.

Ik stel voor om het afzwemmen te regelen, maar geef een medaille. Zijn reactie: ’Wat is dat!?’ En daarna komt toch het diploma. Zijn reactie is van onschatbare waarde, hij vliegt mij als eerste om m’n nek en begint een beetje te huilen, daarna rent hij naar zijn ouders.

Tranen

Ook ik krijg tranen in mijn ogen, wat een blijdschap en opluchting. Vrij snel daarna vertelt hij nog meer diploma’s wil halen, dus voorlopig gaan we lekker door. Wat een bijzonder traject is dit en wat komt het dan dichtbij. Oef, ik ben wel even aan vakantie toe om daarna weer fris en fruitig verder te gaan met al die kinderen die mij lief zijn.”

Fijne zomer iedereen, groeten van Juf-Oma

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.