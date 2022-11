Vind jij dat vrouwen financieel onafhankelijk moeten zijn van hun partner?

Dat één op de drie vrouwen niet economisch zelfstandig is, blijkt uit de nieuwe tweejaarlijkse Emancipatiemonitor van het CBS waarbij gegevens uit 2021 zijn gebruikt.

Meer werken

Uit het onderzoek blijkt daarentegen wel dat vrouwen de afgelopen jaren meer zijn gaan werken. In 2013 werkten vrouwen gemiddeld zevenentwintig uur per week, in 2021 is dit gestegen naar iets meer dan negenentwintig uur per week. Mannen werken gemiddeld bijna veertig uur per week.

De meeste vrouwen gaan minder uren werken wanneer zij moeder worden, blijkt uit het onderzoek. Vijfenveertig procent van de vrouwen werkt minder als moeder, of stopt zelf geheel met werken. Vaders blijven daarentegen meestal hetzelfde aantal uren werken.

Echtscheiding

Doordat vrouwen gemiddeld minder werken, zijn ze vaak niet economisch zelfstandig, en dus niet onafhankelijk van hun partner. Volgens cijfers.net eindigt ongeveer één derde van de huwelijken in een echtscheiding. Als een vrouw niet financieel onafhankelijk is van haar man, kan dit voor problemen zorgen wanneer zij besluiten om te gaan scheiden.

Reactie

Sia zegt dat het in dit land bijna onmogelijk is om zelfstandig te worden.

Colinda denkt dat je als vrouw toch financieel afhankelijk zou willen zijn.

Jacqueline zegt dat als vrouwen meer willen werken, dit wel mogelijk moet zijn.

Praat mee

Meer VROUW

