‘Ik had niet verwacht dat Sylvia zo’n brave Bachelorette zou zijn’

Bachelorette Sylvia Geersen (37) is duidelijk niet vies van een spelletje en heeft ook deze aflevering weer een nieuw spel meegenomen naar de mannen in de villa. Dit keer mogen de heren zichzelf ranken, maar al snel neemt Syl de leiding over en plant ze de mannen op een rijtje van humorvol naar humorlóós. Lekker dan als je achteraan gezet wordt. Gelukkig kan Giancarlo er zelf wel om lachen. Hij springt trouwens zelf wél vooraan als het om zorgzaamheid gaat. Maar geeft hij hier nou echt als reden dat een vrouw van hem nooit het supermarktmandje hoeft te tillen?! Overdrijven is ook een vak.

Bikini

Vervolgens is de vleeskeuring in aflevering vijf van start gegaan. The Bachelorette loopt zelfverzekerd in haar zwarte bikini op de mannen af tijdens de poolparty. Terwijl de singles proberen op te vallen met hun borstcrawl en diepe duik in het zwembad, draagt Sylvia een gedicht voor aan Oscar. Deze vrouw is duidelijk nergens bang voor en laat zich gewoon even in bikini van haar meest verleidelijke kant zien.

Diezelfde avond worden drie zenuwachtige mannen voor het eerst bij The Bachelorette thuis uitgenodigd. Model Matthijs (29) mag het spits afbijten. Hij lijkt zo uit een of ander billboard gelopen in deze soepele blouse en met blos op zijn wangen… Maar als hij op de vraag waarom-ie zo stil is antwoordt: ‘omdat ik in je ogen verdwijn’, komt helaas de verleider uit Temptation Island alweer in hem naar boven.

Langverwachte kus

Niet veel later gaan ze tóch de diepte in. Als hij Sylvia vertelt dat zijn beide ouders zijn overleden, is ze zichtbaar geraakt. Hij voelt op zijn beurt zelfs al een kriebel. Maar het is tijd om plaats te maken voor het hoofdgerecht. Bij de deur hebben hij en The Bachelorette een intiem momentje en lijkt het er sterk op dat zij zijn handen niet wil loslaten. Grijp je kans Matthijs! Nu! Dit is hét moment om haar te zoenen. Want die langverwachte kus heeft dit seizoen nog steeds niet plaatsgevonden.

De 27-jarige Tom krijgt sushi voorgeschoteld. Dat The Bachelorette 10 jaar ouder is maakt hem niet uit. Leeftijd is maar een getal, aldus de tegeltjeswijsheid van deze single. Na twee stille wateren mag Rick het diner afsluiten. Het welbekende save the best for last gaat na het drama van vorige week voor één keer niet op kan ik je zeggen. De montage zet er nog even een zwoel nummer onder. Maar Sylvia blijft me verbazen. Ze hebben volgens haar toch echt al een klik.

Brave Bachelorette

Ik hoop vooral dat hij haar óók even aan het woord laat. Maar Rick gooit al meteen alle ellende op tafel. Vroeger werd hij veel gepest, is zelfs in elkaar geslagen en moest al op jonge leeftijd voor zijn moeder zorgen. Heel verdrietig allemaal. En ontzettend knap dat hij er zo open over is, naast een draaiende camera laten we dat niet vergeten. Maar beste Rick onderbreek af en toe vooral even deze monoloog en stel eens een vraag terug!

Sylvia heeft trouwens wel humor valt me op. Nadat Rick tijdens zijn monoloog ook heeft verteld dat hij op zijn dieptepunt 120 kilo woog, waarschuwt zij hem tijdens het eten van het toetje dat hij op moet passen voor zijn aanleg. Gotta love Syl. Zonder wedervraag vertrekt ook Rick weer naar zijn concurrenten en ook hier zonder afscheidskus. Ik had alles van Sylvia verwacht dit seizoen, maar niet dat ze zo’n brave Bachelorette zou zijn.

In het zweet werken

De volgende dag mogen de mannen zich weer in het zweet werken. Nou ja, vooral in de modder. En na haar deelname aan het RTL-programma ‘Special Forces VIPS’ is Sylvia zelf ook niet bang om mee te doen aan dit horror parcours. Favoriet Tjeerd is duidelijk het meest fanatiek en Shaka – wat kan-ie goed zingen he?! – wordt laatste, die arme man kan Sylvia amper bijbenen.

Melvin (26) pakt nog even zijn momentje en ik verbaas me er ondertussen over dat alle mannen zo open zijn tijdens de korte een-op-een gesprekjes. Zo ook Melvin, die na die hele stormram bezweet, vol blauwe verf en met dat gerafelde handdoekje om zijn schouders vertelt dat hij een goedaardige tumor in zijn gezicht heeft. Pardon? Heel dapper al die openheid van de op het eerste gezicht stoere man.

Rammelende eierstokken

Giancarlo (32) trekt ook eindelijk de stoute schoenen aan en probeert tijdens een ongemakkelijke speeddate snel de diepte in te gaan. Maar met de meest nietszeggende clichévraag in dit hele programma: ‘hoe zie je de toekomst voor je?’ Syl kopt ‘m uiteraard weer in met haar kinderwens en geeft toe rammelende eierstokken te hebben.

Over clichés gesproken. Hoe leuk ik Monica ook vind, mogen de duidelijk gescripte gesprekjes tussen haar en The Bachelorette voor het knisperende haardvuur – ik zei toch cliché! – a.u.b. per direct geskipt worden? De ene na de andere open deur wordt hier op tafel gegooid. Goh, de groep wordt inderdaad kleiner. En ja, Sylvia zou wel heel gevoelloos zijn als het naar huis sturen van de overgebleven heren niet zwaarder wordt.

Achterwerk

Op de volgende rozenceremonie verschijnt The Bachelorette in roze bruidsjurk en de mannen zijn duidelijk onder de indruk. Maar helaas geen wedding bells voor Tom en Sam. De laatste roos is namelijk, ja hoor daar is ie weer, ‘kunnen we het over mij hebben’-Rick. Volgende week – volgens de vooruitblik – weer wat minder Rick én de beste date ooit! Op safari, voor het achterwerk van een immens grote olifant toegezongen worden door Shaka… Waar kan ik tekenen? En ik zei toch dat deze man kon zingen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.