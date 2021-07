Recept: Broodje wereldburger

Ingrediënten hamburgerbroodjes

Voor 10 broodjes:

~ 250 g patentbloem

~ 3 g suiker

~ 4 g gist, gedroogd

~ 175 g water

~ 1 eiwit

~ sesamzaad, geroosterd

Voor het beleg:

~ restje stoofschotel of bijvoorbeeld ossenworst, filet American of jackfruit

~ 20 g mangochutney

~ 15 g pickles

~ een blad romeinse sla

~ bosuitje

~ blokjes tomaat

Bereidingswijze hamburgerbroodjes

Stap 1

Zeef de patentbloem en maak hiervan een bergje op een schoon werkblad. Voeg de suiker en gist toe en maak in het midden een kuiltje.

Stap 2

Giet in een klein straaltje het water in het midden van het kuiltje, waarbij u met de vingertoppen van de andere hand kleine rondjes in de kuil maakt. Neem telkens een klein beetje van de bloem mee tot al het water door de bloem is gemengd. Er ontstaat nu een stevig deeg voor de hamburgerbroodjes, dat je in 5 minuten goed doorkneedt.

Stap 3

Doe het deeg in een kom, dek deze af met een schone doek en laat op een warme plek 15 minuten rijzen. Haal het deeg uit de kom en druk het een beetje plat. Maak bolletjes van 50 gram. Laat deze bolletjes voor de hamburgerbroodjes nogmaals rijzen op een warme plek, ditmaal 40 minuten.

Hamburgerbroodjes serveren

Smeer de hamburgerbroodjes in met het eiwit en bestrooi licht met sesamzaad. Stoom de broodjes 15 minuten in een stoompan of stoomoven. Snijd het hamburgerbroodje open en beleg het met de ingrediënten.

Dit recept staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).