Moet je het geslacht van je kind kunnen bepalen?

Poppen

Deze moeder in kwestie wilde zo graag een dochter, dat ze met behulp van invitrofertilisatie en embryoselectie dit voor elkaar heeft gekregen. Het meisje is vijf jaar en is volgens haar moeder kerngezond en heel gelukkig. „Ze houdt van dansen, met haar poppen spelen, knutselen. Misschien vind jij het oppervlakkig, maar ik word dolgelukkig wanneer ik nieuwe kleren voor haar mag kopen.”

Grens

Gaat dit te ver? Een dochter hoeft namelijk niet altijd meisjesdingen leuk te vinden. VROUW-collega D. was nooit een meisjes-meisje. Een jurk aantrekken? Geen haar op haar hoofd die eraan dacht! Ook sommige Twittergebruikers vinden deze ouderlijke wens te ver gaan. Zo zegt Iris, dat zij een moeder had die graag een dochter wilde. Dit resulteerde voor haar in een moeilijke jeugd, omdat zij geforceerd werd om met meisjesdingen te spelen, terwijl ze dit helemaal niet wilde.

Reacties op Twitter

Liesbeth heeft een dochtertje gekregen, die juist van voetballen houdt en heel gelukkig is. Daarom zijn zij ook gelukkig.

Marc geeft daarentegen aan dat er niets mis is met het willen van een meisje.

Uit eigen ervaring weet Iris hoe zwaar het kan zijn als je niet aan de wensen van je ouders kan voldoen: haar moeder wilde een meisje-meisje en dat was Iris niet.

Stylistoloog van de Sterren maakt zich zorgen dat er op deze manier veel kinderen geen enkele ruimte krijgen om te zijn en te doen wat zij willen.

Praat mee

Wat vind jij? Moeten ouders in spé het geslacht van hun toekomstige kind kunnen bepalen? Of moet je de natuur op haar beloop laten? En blij zijn dat je überhaupt een kindje mag verwelkomen op de wereld? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

