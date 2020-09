Deel 7: ’Dit kan weleens een heel spannende avond worden’

In deze aflevering: Eva’s personal trainer, Jur, doet net alsof er niets tussen hen is gebeurd. Er hangt een enorme spanning in de lucht, maar hij negeert haar volkomen. Zou hij zijn geschrokken van Eva’s kijk op relaties?

Genoeg hard to get gespeeld. Eva besluit contact te zoeken met Brian, de knappe kerel die ze heeft ontmoet tijdens een avondje stappen met Helen. Als ze fashionably late op haar date verschijnt, breekt het zweet haar uit. Waarom is ze zo nerveus? En klungelig? Dit kan weleens een heel spannende avond worden.

Luister de nieuwe aflevering van het ’Dagboek van Eva’ hier, hieronder of via je eigen podcast-app.

Wil je verder luisteren? Er zijn meer episodes beschikbaar via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify. Wil je op de hoogte gehouden worden van een nieuwe aflevering? Abonneer je dan gratis via je favoriete podcast-app!