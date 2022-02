Daghoroscoop 24 februari - Masseer je partner vanavond, Kreeft

VANDAAG JARIG

Pluto speelt de laatste jaren een hoofdrol in jouw leven maar staat op het punt jou te verlaten. Dat zal veranderingen teweeg brengen in je vriendschappen; vrienden vertrekken met stille trom of overlijden. Nieuwe zullen hun plaats innemen en gaan tevens een rol spelen in je beroepsleven.

RAM

Maak een goed financieel overzicht. Door nu een kostenplaatje te maken hoef je in de nabije toekomst geen lening af te sluiten of spaartegoed op te nemen. Laat erfgoederen en juwelen opnieuw taxeren; ze kunnen in waarde zijn gestegen.

STIER

Er kan een beroep worden gedaan op jouw leidinggevende kwaliteiten. Collega’s laten het initiatief liever aan jou over dan zelf in actie te komen. Wees bescheiden wanneer je ideeën aan superieuren voorlegt; je komt snel betweterig over.

TWEELINGEN

Je kunt nu met sprongen vorderen met wat je zakelijk of privé onder handen hebt. Pas er echter voor op geen informatie prijs te geven die tegen jou gebruikt kan worden. Je bent wel eens loslippig en te goed van vertrouwen.

KREEFT

Het kan moeite kosten om in balans te blijven; iets waarop jij geen vat hebt, eist meer tijd dan waar men thuis blij mee is. Praat er liever over dan de spanning te laten oplopen. Masseer je partner vanavond en laat je handen spreken.

LEEUW

Er kunnen mutaties gaande zijn in de leiding van het bedrijf waar je werkt. Iemand kan proberen jou de pas af te snijden en professionele jaloezie kan daarvan de oorzaak zijn. Laat je de kaas niet van het brood eten en blijf in de buurt.

MAAGD

Als je te veel tegelijk wilt doen, kom je onder druk te staan. Is het echt nodig in alles je neus te steken? Concentreer je op zaken die echt van belang zijn. Een persoonlijk gesprek kan je ertoe brengen iets in jouw manier van leven te veranderen.

WEEGSCHAAL

Je kunt in een bespiegelende stemming zijn. Probeer afspraken waarbij je op de voorgrond moet treden uit te stellen. Leer je eigen beperkingen herkennen en leer “nee” te zeggen. Privé is het tijd voor een goed gesprek.

SCHORPIOEN

Gehuwden kunnen iets nieuws en moois ontdekken in hun partner. Een juridische kwestie kan in beweging komen dankzij nieuwe feiten of bewijzen. Wees niet zo onverstandig een te dure advocaat in te huren.

BOOGSCHUTTER

Als je je emoties niet in de hand hebt, ben je zelf je ergste vijand. Laat negatieve gedachten over een recente ervaring niet je huidige presentatie ondermijnen. Wat gebeurd is, is gebeurd. Recht je rug en kijk vooruit.

STEENBOK

Het zal niet al te veel moeite kosten om de moed erin te houden; alles lijkt mee te zitten, zowel privé als professioneel. Typisch een dag om luchtkastelen te bouwen. Je zult geen last hebben van beperkingen; jouw glas is halfvol.

WATERMAN

Je staat niet bekend als iemand die voorzichtig zijn weg zoekt. Weersta echter de neiging lopende zaken te verwaarlozen teneinde zo snel mogelijk met iets nieuws te beginnen. Gun een geliefde ruimte en meer armslag.

VISSEN

Er kunnen jou verwarrende berichten bereiken. Baseer beslissingen niet op geruchten; wacht tot je over feiten beschikt. Jouw sociale leven bereikt een nieuwe fase als het contact met familie en buren intensiveert.

