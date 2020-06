Liever een uitkering of werken in een sector die je niet leuk vindt?

„Ook mijn vriendin K. is thuis komen te zitten tijdens de pandemie”, schrijft een VROUW-lezeres ons. „Na jarenlang op een basisschool te hebben gewerkt, heeft zij zich drie jaar geleden laten omscholen tot barista. Ze was het onderwijs meer dan zat en vond haar passie in het maken van koffies.

Als flexwerker mocht ze naar diverse koffietentjes om haar passie uit te voeren. Heel leuk vond ze dat, want nu kon ze eindelijk volwassen gesprekken voeren in plaats van de kinderlijke praatjes met haar leerlingen op de basisschool waar ze werkte. Ik weet nog hoeveel bewondering ik voor haar had: op je 47e van baan veranderen… Een stap die lang niet iedereen durft te maken.

Werkloosheidsuitkeringen

Maar toen kwam de coronacrisis. Dat leidde in april tot tienduizenden nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Niet alleen ondernemers raakten hun inkomsten kwijt, ook veel flexwerkers zitten inmiddels thuis op de bank. Zo ook mijn vriendin K..

Heel zuur voor haar, maar dat zij nu thuis op de bank zit met een uitkering stoort mij enorm. Waarom ga je niet gewoon tijdelijk terug het onderwijs in, vroeg ik haar. Als antwoord kreeg ik dat ze dit niet meer leuk vindt om te doen. „Het is toch prima om even een paar maanden bij te komen en tijd voor mezelf te nemen? Met die uitkering red ik het nu ook prima.””

Praat mee

Wat vind jij? Moeten mensen die nu thuiszitten mét een bevoegdheid om in de zorg of het onderwijs te mogen werken terug het werkveld in? Is het terecht dat zij een uitkering trekken? Of vind jij dat iedereen het werk moet doen dat hij of zij leuk vindt – en dat, als daar momenteel geen werk in te vinden is, een uitkering een goede tijdelijke oplossing is? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!