Elsbeth verloor haar enige kind (17): Sara’s gedachten waren onverslaanbare monsters

Drie jaar geleden overleed de 17-jarige Sara aan zelfdoding. Al gebruikte zij liever het woord ’zelfeuthanasie’. Ze vond dat ze psychisch ondraaglijk en uitzichtloos leed en dat ze daarom het recht had om waardig te sterven. Dat laatste is haar gelukt, vindt moeder Elsbeth Kuysters (58). In haar boek Moederhart vol rouw en liefde schrijft ze over de dood én het leven van haar enige kind.