’Ik wil haar niet zien met kerst, ik doe alsof ik corona heb’

Familie kloppend hart in All you need is love

Niet de studio, maar de ijsbaan op het Museumplein. Geen warme handen, maar aangetikte vuistjes ter begroeting. Knuffels konden gelukkig wel: want alle deelnemers – zelfs zij die door Robert ten Brink volledig werden verrast - waren negatief getest in de kerstspecial van All you need is love.