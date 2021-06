Recept voor Vaderdag: oestertempura (nee, deze keer geen bbq-recept)

Ingrediënten

~ 12 oesters (Fine de Claire)

~ 150 g zeekraal

~ olie om in te frituren

~ 2 el maïzena

~ 2 eidooiers

~ snuf zout

~ 100 g bloem

~ 150 ml ijskoud water

~ sesamdressing (toko)

Bekijk ook: Wentelteefjes recept met heel verrassend ingrediënt

Bereiding

Breek de schelpen open en leg de oesters op een schone theedoek om uit te lekken. Was de schelpen schoon. Breng gezouten water aan de kook en blancheer de zeekraal in 1 minuut. Giet af en spoel na met koud water. Zet opzij. Verhit de olie tot 180 °C. Doe de maïzena in een kom, dep de oesters droog met keukenpapier, haal ze door de maïzena en zet opzij. Meng de eidooiers, het zout en de bloem door de maïzena en roer er beetje bij beetje het water door. Het beslag hoeft niet glad te zijn. Haal de oesters door het beslag en frituur ze in anderhalve minuut gaar. Laat ze uitlekken op keukenpapier en serveer ze in de schelpen op een bedje van zeekraal met een paar drupjes dressing.

Dit recept staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.