Zo hoef je geen gigantische offers te brengen tijdens het lijnen

Tijdens het diëten worden er volgens van Liere, Diëtistenpraktijk Fit For Foodies, ontzettend veel fouten gemaakt. „Vrouwen bedenken drie weken van tevoren dat ze in bikini moeten, gooien in één keer hun hele levensstijl om en stellen een onrealistisch doel. Vrouwen raken hierdoor gestrest en ook je brein raakt in de war. ”

Hypothalamus

„De hypothalamus is het gedeelte in het brein dat ervoor moet zorgen dat je in tijden van voedselschaarste overleeft”, aldus Diëtist van Liere. „Het brein is zo geprogrammeerd dat wanneer het in de gaten krijgt dat er voedselschaarste is, het systemen in werking zet om energie te besparen zoals de stofwisseling op een lager pitje zetten waardoor onder andere de bloeddruk en de lichaamstemperatuur dalen. Ook zorgt het ervoor dat je brein gaat ’roepen’ om eten, terwijl je dat probeert niet te doen. Gevolg: je valt niet af. Daar zit regelmatig de fout. Vrouwen gaan te weinig eten om af te vallen en op den duur werkt dat dus niet meer.”

Glucose

Volgens van Liere is glucose de brandstof van het brein. „Glucose krijgt je binnen door complexe koolhydraten te eten, zoals peulvruchten, noten, zaden en volkorenproducten. De glucosedeeltjes komen in het bloed terecht en via de vele kleine bloedvaatjes ook in het brein. Wanneer er voldoende glucose aanwezig is in het brein voelen we ons over het algemeen goed. Als de suikerspiegel daalt doordat er te weinig voedsel binnenkomt krijg je minder energie en kun je je minder goed concentreren. Deze fysieke ongemakken zorgen er op hun plek weer voor dat je je mentaal ook een stuk minder goed gaat voelen.”

Dieet

„Op het moment dat je heel erg bezig bent met afvallen, ervaart ook je brein dit als stress”, zegt van Liere. „Hierdoor worden er veel stresshormonen aangemaakt. Dit kan een negatieve invloed hebben op het afvallen en op hoe je je voelt. Daarnaast kunnen de stresshormonen ervoor zorgen dat je meer zin krijgt in vet en suiker, wat de hypothalamus dan vooral stimuleert. Kortom, diëten zet allerlei systemen in gang die niet wenselijk zijn als je probeert wat kilo’s kwijt te raken en je lekkerder in je vel te voelen.”

Schijn

De oplossing volgens van Liere: „Houdt de schijn op voor de hypothalamus! Hoe subtieler de veranderingen zijn die je doorvoert in je eetpatroon en hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe duurzamer de gezonde levensstijl is. Dus bijvoorbeeld: minder grote porties opscheppen of als je aardappelen, groente en vlees eet, ruil dan je aardappel in voor een stuk broccoli. Op deze manier houd je de hypothalamus eigenlijk een beetje voor de gek en zorg je ervoor dat het voedsel niet wordt opgeslagen als extra. Het voelt minder als lijnen en je hebt ook zelf het gevoel dat je geen gigantische offers hoeft te brengen. Als je gezond afvalt en de hypothalamus rustig houdt, val je ongeveer een halve kilo per week af. Neem de tijd om aan je gezondheid en gewicht te werken. Alleen dan voel je je daadwerkelijk fysiek én mentaal een stuk beter.”