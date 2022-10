De vechtscheiding 146: 'Terwijl ik de trap op loop, kleed ik me uit'

Anouk doet net alsof ze Sara’s opmerking niet heeft gehoord en stapt langs haar naar mijn kamer. Achter Anouks rug houdt Sara haar telefoon omhoog en doet alsof ze een foto maakt. Wat een kreng. „Je zei dat je geen foto’s meer had”, sis ik.

De ex

Sara heeft een paar weken geleden een pikante foto van Anouk op mijn telefoon gevonden en doorgestuurd naar haar eigen telefoon. Ik heb flink moeten praten om ervoor te zorgen dat ze de foto verwijderde. „Voor jou een vraag. Voor mij een weet”, schampert ze. Sinds ik weer terug ben bij Anouk is Sara ’de ex’. En die rol zint haar duidelijk niet.

„Echt, ik begrijp niet wat je in die trut heb gezien”, moppert Anouk op mijn kamer. „Zo ordinair.” Ze gaat achter mijn bureau zitten en bladert door mijn papieren. „Waar ga ik beginnen? Zal ik contact opnemen met de contactpersonen in België? Die dame waar wij toen mee hebben gesproken. En hoe heet die man waar jij laatst was?”

Wilde avond

Ik verslik me bijna in mijn koffie: „Nou nee, dat hoeft niet”, mompel ik. „Die dame alleen is genoeg.” Met die man heb ik meer gedaan dan alleen zaken besproken. We hebben een nogal wilde avond gehad. Inclusief bordeelbezoek. Ik wil niet dat Anouk daar lucht van krijgt, dus deze heer moet niet bij haar in de buurt komen.

„Jouw liefdesleven wordt een duur geintje”, zegt mijn broer en compagnon Casper als ik hem vraag mee te denken aan een oprotpremie voor Sara. „En waarom? Ik heb nog geen jaar geleden Anouk een zwaarvergulde handdruk gegeven. En nu is ze terug als zzp’er.” „Dat gaat bij Sara niet gebeuren”, verzeker ik hem. „Waarom niet? Het is een verdomd goede kracht.”

Re-integratieplan

Dat klopt, maar ik geef momenteel meer om mijn zielenrust. Ik kan haar er niet bij hebben, want ik heb mijn handen en hoofd al vol aan de kinderen die weigeren thuis te wonen. „Ons perfect voorbereide re-integratieplan explodeerde in ons gezicht. Lente woont bij ma en Storm woont in het tuinhuis.” „Jeetje. Wat een gedoe. Waarom willen de kinderen jullie verzoening niet?” „Ze voelen zich belazerd en vinden dat ze erover mee mogen praten.”

„Meepraten...”, lacht Casper. Ik knik. „Ja precies. Dat is natuurlijk onzin. Maar Anouk vindt dat we wel mee moeten bewegen. En ma...” Kasper schiet in de lach: „Laat me raden: ma vindt ook iets.” „Ja”, grinnik ik. „Ma vindt dat we er niet goed mee om zijn gegaan.” „Zal ik eens met ze om tafel gaan? Misschien met jullie erbij. Als een bemiddeling?” Dankbaar accepteer ik zijn aanbod. De kinderen zijn dol op hun oom en als we serieus gaan zitten zal mijn moeder ook eerder luisteren.

Hot and steamy

Het huis is stil als ik thuis kom. Niemand in de keuken of de woonkamer. Haar naam roepend loop ik door het huis. De kamer door, de gang in en dan hoor ik haar in de badkamer. Terwijl ik de trap op loop, kleed ik me uit. Mijn kleren laat ik gewoon vallen. Het heeft ook voordelen dat de kinderen weigeren om naar huis te komen. Ik kan naakt rondlopen en onbeperkt met hun moeder spelen. Hot and steamy.

De ramen en spiegel in de badkamer zijn al beslagen als ik binnenkom. Anouk houdt van heet douchen. Ik zie in de douchecabine de contouren van haar prachtige lijf; haar zandloperfiguur met kleine, stevige borsten en zalige billen. Ze staat met haar rug naar me toe met haar gezicht opgericht naar de doucheknop. De hete straal spat uiteen in kleine druppels op haar gezicht. Mooi.

Olie

Ik pak een flesje doucheolie en stap de cabine in. Voorzichtig giet ik een beetje olie in mijn handen. Dan sla ik mijn armen om haar heen en laat de olie over haar borsten lopen. Zachtjes masseer ik de olie in tot ze glanzen. Mijn oliehanden gaan verder: haar hals, schouders en dan naar beneden, haar taille, heupen en tot slot haar prachtige billen. Stukje voor stukje verandert Anouk in een gladde, glimmende lijf. Dan koppel ik de douchekop los, duw haar benen iets uit elkaar en richt de straal tussen haar dijen. Voorzichtig vanaf een veilige afstand. Ze kreunt goedkeurend. Ik hou de doucheknop dichterbij: „Jaaaa”, moedigt ze me aan...

Een half uur later liggen we op de grond van de badkamer. Heerlijk die vloerverwarming. Het is een van de redenen waarom ik van dit huis hou. Anouk is nog nat en glad. „Dit was de seks die we vroeger hadden”, fluister ik in haar haar. Ze lacht: „Je bedoelt pre-kinderen?” „Ja, inderdaad. We moeten er nog maar even van genieten zolang het kan, want ik heb een manier gevonden om ze terug te halen.” „O ja, hoe dan?”, vraagt Anouk. „Casper gaat bemiddelen”, antwoord ik trots. Ik voel Anouk in mijn armen verstijven.

Meer VROUW

