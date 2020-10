Daghoroscoop 21 oktober

VANDAAG JARIG

Niet in financieel opzicht, noch in uw carrière lijken schokkende gebeurtenissen op handen. Ook als u doorgaans ambitieus bent en gefocust op geld, lijkt er weinig te veranderen. Andere levensterreinen vragen aandacht. Handhaaf uw conservatieve instelling; behoud het goede en veilige.

RAM

Dit is zo’n dag om een belangrijke alliantie in beton te gieten zodat deze door dik en dun standhoudt. Dat geldt zowel voor het persoonlijke als het professionele vlak. Doe uzelf niet tekort als u verplichtingen aangaat en let op details.

STIER

Neem een paar aspirines mee als u vanochtend met hoofdpijn wakker bent geworden en de deur uit moet. Spanning of de wetenschap dat niet alles lekker loopt in uw wereld zal de oorzaak zijn. Er is een kans dat een geheim uitlekt.

TWEELINGEN

De druk waaronder u hebt gestaan kan tot een kookpunt toenemen; hoed u voor emotionele chantage. Twijfel aan de loyaliteit van een naaste kan u ertoe brengen te onderzoeken wat de oorzaak is. Maar wilt u het echt weten?

KREEFT

Eén van uw superieuren kan een machtsspelletje spelen en het resultaat van uw werk trachten te manipuleren in zijn eigen voordeel. Negeer diegene en deponeer een klacht bij het hoogste management, blijf zelf 100% integer.

LEEUW

Ingaan op een uitdaging kan betekenen dat u deel gaat nemen aan een extreme activiteit. Probeer een raadsel te doorgronden omtrent iemands magnetisme, maar pas nadat u hebt geanalyseerd hoe een sfeer van intriges is ontstaan.

MAAGD

U kunt zich door familie of vrienden onder druk gezet voelen om geld te steken in een gezamenlijk project waarvan u intuïtief aanvoelt dat het een slechte investering is. Zeg eerlijk wat u denkt; geld is niet het belangrijkste in het leven.

WEEGSCHAAL

De nadruk zal op geldzaken liggen, zowel uw persoonlijke financiën als de middelen die u deelt met iemand of verdient via anderen. Ruzie is mogelijk als en partner halsstarrig vasthoudt aan een onverzettelijk standpunt of eigendom.

SCHORPIOEN

Er kan een ernstige situatie ontstaan die u kan dwingen de motieven achter uw daden te analyseren. Emoties kunnen intens worden en een eenvoudig gesprek kan iemand in woede doen ontsteken of voor een huilbui zorgen.

BOOGSCHUTTER

Onrust kan een domper zetten op de start van de dag. Een onaangenaam gevoel emotioneel in bezit te worden genomen of gemanipuleerd kan u dwingen nog eens na te denken over een relatie. Neem geen gevaarlijke risico’s.

STEENBOK

Een aanbod voor een publieke functie kan u zowel vleien als schrik aanjagen. Verspeel de kans niet; blijft u te lang besluiteloos dan zal deze worden gecanceld. Aanvaard een invitatie voor iets waarvoor u eigenlijk niets voelt.

WATERMAN

Er lijkt iets niet helemaal te kloppen, misschien op uw werk. U kunt met een verwarrende ervaring te maken krijgen. Iemand probeert u met opzet in het duister te laten of er is sprake van een vreemde of onlogische ontwikkeling.

VISSEN

Houd tegenslagen voor uzelf om uw onverstoorbaarheid niet te verliezen. Verdiep u in de gebeurtenissen in uw leven die u vanzelfsprekend vindt. Wat van belang lijkt hoeft dat niet langer te zijn. Uw mening over iemand kan veranderen.