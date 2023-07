Anne (82): ’Als ik lach, krijg ik een totaal ander gezicht’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Zeker niet. Ik voel mij eerder een 60-plusser dan een 80-plusser. Sowieso is leeftijd maar een getal. Als je positief in het leven staat, maakt het niet zoveel uit hoe oud je bent. Gelukkig zie ik alles door een roze bril. Veel leeftijdsgenoten kunnen ontzettend zeuren. Daar heb ik altijd al een vreselijke hekel aan gehad. Iedereen heeft weleens een pijntje, maar daar moet je niet in blijven hangen. Bovendien heeft ouder worden ook z’n voordelen. Nu ik tachtig ben mag ik alles en moet ik niks. Heerlijk!”

„Mijn dagen bestaan alleen nog maar uit dingen waar ik zelf zin in heb. Mijn grote hobby is breien. Ik brei alsof m’n leven ervan afhangt. Ik kan gewoon niet stoppen. Ik maak de ene trui na de andere. Ook ben ik werkzaam als seniormodel. De ene keer heb ik drie klussen in de week en de andere keer maar drie in de maand. Ik vind dat prima, want ik doe het toch voornamelijk voor de lol. Ik ben er op mijn zestigste mee begonnen en eigenlijk is het balletje toen vrij snel gaan rollen. Een aantal maanden geleden ben ik voor modellenwerk nog naar Kaapstad geweest. Mijn man klust door mij ook bij als model en samen hebben wij daar verschillende commercials en shoots gehad. Zo zie je nog eens wat van de wereld.”

Heb je een beautygeheim?

„Dat wordt mij altijd gevraagd, maar eerlijk gezegd heb ik dat niet. Natuurlijk verzorg ik mezelf goed. Ik heb mijn hele leven in de uiterlijke verzorging gezeten en nu ik werkzaam ben als model is het ook belangrijk om verzorgd voor de dag te komen. Ik gebruik lekkere crèmes en scrubs, maar nooit van die extreem dure producten. Ook ben ik dol op kleding. Ik zou mijn stijl omschrijven als chique sportief. In een bloemetjespatroon zal je mij nooit tegenkomen, dat maakt een stuk ouder. Ik ben geen belegen tiener, maar hoef ook geen kunstgebit en permanent.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn lach. Als ik lach krijg ik een totaal ander gezicht. Op shoots probeer ik ook altijd mijn tanden te laten zien, maar sommige fotografen zien dan toch liever een ernstig gezicht. Persoonlijk houd ik daar niet zo van. Ik zie liever iemand stralen!”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik heb een smalle mond, daar ben ik minder blij mee. Dat is ook de reden dat ik liever lachend op de foto sta, dan valt het minder op. Nu ik de tachtig ben gepasseerd merk ik ook dat mijn haar steeds dunner wordt en dat mijn wenkbrauwen alle kanten op beginnen te staan. Maar goed, als dat het ergste is!?”

Wat houdt je jong?

„Blijf in beweging en ga de deur uit. Bij mijn fotoshoots kom ik allerlei verschillende soorten mensen tegen, waardoor mijn gezichtsveld verruimd wordt. Als je alleen maar binnen zit en televisie kijkt, word je wereld vanzelf erg klein. Wanneer je jezelf genoeg onder de mensen begeeft, zal je merken dat het je ook jong van geest houdt.”

Heb je een levensles?

„Blijf bij jezelf en laat je niet in een hokje stoppen. Ik heb dat mijn kinderen ook altijd meegegeven. Probeer niet alleen mee te gaan met de laatste trends, maar kijk naar wat jij echt mooi vindt. Ik heb zelf nooit begrepen dat tegenwoordig iedereen rondloopt met broeken vol gaten. Er is vast ooit een designer geweest die zei: ’Laten we eens kijken of er gekken zijn die het kopen.’ En natuurlijk, iedereen heeft wel zo’n broek in z’n kast hangen. Ik vind dat jammer. Heb je eigen mening en wijk daar niet vanaf!”

