Achter het nieuws Moeder van model met downsyndroom: ’Ik zie Milou niet in lingerie model staan’

Milou is model en influencer (vrolijkmilou op Instagram, 10.200 volgers) en staat volop in het leven. Ⓒ Tiny Nijssen fotografie

Modellen met syndroom van Down zie je steeds meer. Afgelopen week werd bekendgemaakt dat Sofia Jirau, een model met het downsyndroom, het nieuwe model is van Victoria’s Secret. Ook in Nederland zijn er verschillende modellen met syndroom van down, Milou (16) is er eentje van. We spraken haar moeder Sacha (51) hierover. „Ik zie het Milou niet doen.”