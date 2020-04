’Na een stomende sessie kreeg ze een daverend applaus van de buren’

Ik had ooit een buurvrouw die zomers de hele binnentuin liet meegenieten als ze zwoegend klaarkwam. Aanvankelijk vonden wij buren het een beetje gênant. Wij zelf deden altijd eerst de tuindeuren beleefd dicht voordat we van jetje gingen. Maar naar verloop van tijd had haar gekreun iets ontwapenends. En zo kon het gebeuren dat ze na een stomende sessie getrakteerd werd op een daverend applaus van de buren die een paar tuinen verderop zaten te barbecueën.

Playboy-borsten

Het was een spetter van een meid. Type: men want her and women want to be her. Lieve glimlach. Schitterend haar. Paar prachtige playboy-borsten... the works. Natuurlijk heb ik het geprobeerd. Maar ze viel niet op me. Helaas.

Zo nu en dan had ze een nieuw vriendje. Jaloers keken mijn buurman en ik dan naar die gozer die samen met haar aan de rosé zat op d’r balkonnetje. Die jongen wist nog niet wat er komen ging, wij wel: vuurwerk. En daarna stonden ze steevast voor zich uit te staren over de balkonreling. Met een sigaretje bij te komen van de sekstornado die zojuist over hen heen was geraasd. „Zie je die blik in zijn ogen?” vroeg mijn buurman ooit droogjes. „Zo kijk je alleen als hij er net finaal is afgeschroefd.” Uiteindelijk heeft ze volgens mij een voetballer aan de haak geslagen.

Seksleven

Toen ze verhuisde, waren alle buren een beetje in mineur. Haar bedprestaties hadden jarenlang de hele buurt opgevrolijkt en nu was ze ineens weg. Het liefdesleven van de nieuwe bewoners was stukken minder dampend. Hij wilde wel, maar van haar hoefde het niet zo nodig meer. Hoe ik dat weet? Ook zij hadden de gewoonte om de balkondeuren open te laten staan. En zo kon de hele buurt meegenieten van de ruzies van hun zieltogende seksleven.

„Ik sta al weken droog!” riep hij ooit verontwaardigd. „Dan doe je het toch zelf!” beet ze hem toe. Ik zat in de tuin en keek naar mijn buurman. Ook hij had een verdrietige blik in zijn ogen. Het zou nooit meer zo mooi worden als het eens was.