VROUW magazine Eline (51): ’Tot de dood zal ik er voor ze zijn’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

’Ik ga langs en voel aan wat er moet gebeuren.’ Ⓒ Chantal Spieard

Mensen verzorgen, en als het nodig is tot aan het einde van hun leven… Eline Uittenbosch (51) is daarvoor in de wieg gelegd. Zij wil nooit meer een ander beroep. Eline verruilde tijdens de pandemie haar beautysalon voor een baan in de thuiszorg. Ze is single en heeft twee dochters (17 en 27).